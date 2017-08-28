Названы самые богатые жены чиновников
Лидером топа стала президента Республики Татарстан Рустама Минниханова. Гульсина Минниханова, совладелица компании "Лучано" за 2016 года заработала 2351 миллион рублей. Для сравнения – доход ее супруга за тот же период составил 7,5 миллиона рублей.
На втором месте рейтинга оказалась жена депутата городского совета Улан-Удэ Вадима Бреднего. Доход управляющего директора компании "Титан" Раисы Бредний составил 1924 миллиона рублей. Супруг предпринимателя заработал за прошедший год 903,8 миллиона рублей.
С большим отрывом от своих коллег, на третьем месте расположилась Ольга Богомаз, супруга губернатора Брянской области Александра Богомаза. Ее доход как совладелицы фермерского хозяйства "Богомаз" за прошлый год составил 864 миллиона рублей. Супруг предпринимателя зарабатывает намного меньше – 3,6 миллиона рублей.
Рейтинг был составлен на основе декларации о доходах чиновников. Согласно действующему законодательству, в документе указаны также доходы жен госслужащих и детей. В апреле издание составило аналогичный рейтинг жен чиновников, занятых в федеральных законодательных и исполнительных органах государственной власти. Тогда топ возглавила Елена Некрасова, жена депутата госдумы от КПРФ Александра Некрасова, с доходом в 646 миллионов рублей.
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