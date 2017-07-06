Центробанк в шоке от инфляции

Центральный банк России опубликовал данные о годовом уровне инфляции за июнь 2017 года. В руководстве регулятора предупредили о возможном повторении периодов нестабильности.

По итогам июня 2017 года годовая инфляция достигла отметки в 4,4%. Такие цифры озвучил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Игорь Дмитриев.

"Шок в июне большой – 4,4%", – заявил специалист. По словам экономиста, некоторые оптимистично настроенные эксперты предполагали, что этот показатель по итогам месяца задержится на отметке в 4,2-4,1%.

Кроме того, в руководстве Центробанка предупредили о возможном повторении периодов нестабильности. Опасениями на этот счет поделился директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Александр Полонский.

"При этом в первую очередь страны с формирующимися рынками испытывают воздействие таких факторов, отток капитала в первую очередь происходит", – цитирует его "Газета.ru". Он добавил, что Россия должна быть готова к шокам, которые непременно последуют за периодами нестабильности.

Напомним, в середине июня эксперты предрекали резкий рост цен на продукты в России. Специалисты считают, что повышения стоимости отдельных товаров не избежать из-за плохой погоды.