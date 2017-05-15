В Москве лопнули два банка

Центробанк 15 мая отозвал лицензию у кредитной организации "Интеркоопбанк". По данным регулятора, банк проводил транзитные и сомнительные операции, связанные с обналичиванием и выводом денежных средств за рубеж по сделкам с ценными бумагами.

Также 15 мая лицензии лишился банк "Информпрогресс". Как пояснили в ЦБ, бизнес-модель кредитной организации была в значительной степени ориентирована на обслуживание интересов его собственников. При этом банк размещал денежные средства в низкокачественные активы, в том числе в строительной сфере, и неадекватно оценивал принимаемые кредитные риски, сообщает "Газета.ru". По величине активов Интеркоопбанк занимал 573-е место в банковской системе России, "Информпрогресс" находился на 575-й строчке.