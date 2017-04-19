Конец холодов толкнул Киев на новые склоки с Москвой

В Минэнерго Украины выступило с предложением запретить импорт российского угля. Между тем эксперты уверены в бесперспективности этой меры, отмечая, что она приведет лишь к ухудшению и без того катастрофической ситуации в энергетической сфере страны.

По мнению заместителя гендиректора Института национальной энергетики Александра Фролова, Украине в год нужно порядка 28-30 миллионов тонн антрацита, что составляет месячную норму в размере 800 тысяч тонн. Эксперт полагает, что те несколько миллионов тонн антрацита, которыми Киев собирается заместить российское топливо, являются "каплей" в море для энергетической системы страны.

Однако даже если каким-то образом США будут поставлять топливо на Украину, тот перед Киевом в полный рост встанет проблема логистики. Аналитик напомнил, что несколько лет назад власти страны уже заказывали миллионы тонн угля из Южной Африки, однако вскоре выяснилось, что одесский порт не имеет необходимых мощностей для приема прибывающих морем крупных грузов. "Ни терминалов, ни достаточной железнодорожной системы для этого не было, а за последние годы для улучшения ситуации Киев не сделал ничего. Кроме того, владелец угля из ЮАР тогда так и не получил полной оплаты своего товара, и на что с такой деловой репутацией надеется Киев – непонятно", – сказал Фролов в комментарии для ФБА "Экономика сегодня".





Эксперт уверен, что запрет на поставку российского угля говорит о том, что ни козырей, ни внятной стратегии по решению накопившихся в государстве проблем у властей Украины не имеется. "Проблема с поставками угля из России и Донбасса, хотя и в существенно меньшей, чем сегодня, степени, уже наблюдалась в конце 2014 года. Тогда выявился целый пласт проблем в энергосфере страны, которые нужно было решать. Но за них никто не взялся, и сегодня Украина вступает в острую стадию энергетического кризиса, пережить который будет очень сложно", – добавил он. При этом Фролов подчеркнул, что если Киев все-таки начнет покупать более дорогой уголь у США, то это неизбежно приведет к удорожанию тарифов на жилищно-коммунальные услуги для граждан страны.

Ранее Минэнерго Украины направило в правительство пакет документов, необходимых для введения запрета на ввоз угля из России. В Киеве сообщили, что намерены заключить контракт на поставку топлива с одной из американских компаний. По словам Насалика, такой вариант будет выгоден как с точки зрения логистики, так и по цене. Впрочем, возможную стоимость угля из Соединенных Штатов чиновник называть не стал.

В январе украинские националисты заблокировали поставки угля с территорий самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик. Это привело к резкому обострению ситуации в энергетической сфере. В феврале правительство ввело чрезвычайные меры в энергетике, которые предусматривают снижение потребления и почасовое отключение электричества.

