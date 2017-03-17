Запад в восторге от экономической тактики Путина

На фоне ухудшения экономической ситуации в Европе, Россия из изгоя превратилась в безопасную гавань для инвесторов. Так западная пресса оценила политику, проводимую президентом Владимиром Путиным.

Президент России может быть уверен в правильности той политики, которую проводит для того, чтобы продвинуть свою страну в глобальной иерархии, пишет немецкая Die Welt. Журналист Хольгер Цшепиц констатирует, что Россия становится все более привлекательной для инвесторов. И вскоре Владимир Путин сможет этим воспользоваться, укрепив позиции своей страны на глобальной арене.

Автор напоминает о том, что в крахе и возрождении государств финансовые рынки всегда играли центральную роль. Это – исторический факт. По мнению журналиста, Владимир Путин добился своего: финансовые рынки, которые уже давно объявили его персоной нон грата, теперь его же и реабилитируют.

В глазах крупных инвесторов Россия неожиданно стала безопасной гаванью, на которую стоит взять курс, так как в еврозоне снова кризис. На фоне политических волнений в Европе российские облигации государственного займа выглядят как беспроигрышное пари. Об этом свидетельствуют тарифы страхования кредитных рисков для различных стран. В России этот показатель значительно улучшился. По последним прикидкам экспертов, риск дефолта, к примеру, в Италии выше, чем в России.

Если экономическая ситуация в Европе будет оставаться такой же непредсказуемой, то Россия сможет вскоре выпустить новый долларовый заем и тогда эффект от санкций начнет ослабевать.

США и ЕС ввели в 2014 году в отношении России санкции из-за событий на юго-востоке Украины и воссоединения Крыма с Россией. Основные виды санкций – запрет на въезд для отдельных лиц и запрет на ведение экономической деятельности для компаний. По мнению многих экспертов, антироссийские санкции не достигли своей цели, и при этом наносят экономический вред тем странам, которые их ввели. Россия в ответ ввела ряд ограничительных мер, в частности, запретив импорт некоторых европейских товаров.