Запад в восторге от экономической тактики Путина
Автор напоминает о том, что в крахе и возрождении государств финансовые рынки всегда играли центральную роль. Это – исторический факт. По мнению журналиста, Владимир Путин добился своего: финансовые рынки, которые уже давно объявили его персоной нон грата, теперь его же и реабилитируют.
В глазах крупных инвесторов Россия неожиданно стала безопасной гаванью, на которую стоит взять курс, так как в еврозоне снова кризис. На фоне политических волнений в Европе российские облигации государственного займа выглядят как беспроигрышное пари. Об этом свидетельствуют тарифы страхования кредитных рисков для различных стран. В России этот показатель значительно улучшился. По последним прикидкам экспертов, риск дефолта, к примеру, в Италии выше, чем в России.
Непотопляемый рубль: https://t.co/LjgOumIxfx #новости #финансы #экономика #инвестиции #рубль #доллар #нефть pic.twitter.com/ct5W104s18— fontvielle (@fontvielle_ic) 17 марта 2017 г.
Если экономическая ситуация в Европе будет оставаться такой же непредсказуемой, то Россия сможет вскоре выпустить новый долларовый заем и тогда эффект от санкций начнет ослабевать.
США и ЕС ввели в 2014 году в отношении России санкции из-за событий на юго-востоке Украины и воссоединения Крыма с Россией. Основные виды санкций – запрет на въезд для отдельных лиц и запрет на ведение экономической деятельности для компаний. По мнению многих экспертов, антироссийские санкции не достигли своей цели, и при этом наносят экономический вред тем странам, которые их ввели. Россия в ответ ввела ряд ограничительных мер, в частности, запретив импорт некоторых европейских товаров.
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