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Политика

Елизавета II дала добро на развал ЕС

Елизавета II. Фото: Stefan Wermuth - WPA Pool /Getty Images
Королева Великобритании Елизавета II формально одобрила закон, позволяющий начать процедуру вывода страны из Евросоюза. Скорее всего, брекзит начнет осуществляться ближе к концу марта.
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После официального разрешения Елизаветы II премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может начать переговоры о конкретных условиях выхода страны из ЕС, передает Lenta.ru. По информации спикера парламента Джона Беркоу, брекзит можно начать в любой момент, однако, скорее всего, процедура будет запущена через несколько недель. 

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Напомним, референдум о выходе Великобритании из Евросоюза прошел 23 июня 2016 года. За брекзит выступили более половины проголосовавших. После этого премьер-министр страны Дэвид Кэмерон ушел в отставку, а его место заняла Тереза Мэй.

14 марта парламент одобрил законопроект, согласно которому можно начать процедуру выхода из межгосударственного объединения. При этом документ наделил соответствующими полномочиями премьер-министра.

Тем временем новость о возможном брекзите вызвала серьезное беспокойство у экспертов. По их мнению, этот шаг нанесет серьезный ущерб экономике всех стран ЕС.

Специалисты считают, что в европейских странах уже накопилось достаточно много проблем, а выход Великобритании лишь ускорит развал объединения. Эксперты отмечают, что страны-участники ЕС уже не могут эффективно решить как экономические, так и социальные проблемы, одна из которых – неконтролируемый поток беженцев.  

Автор: Светлана Сидорчук16 марта 2017, 14:48

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