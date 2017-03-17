Бизнесменов под санкциями решили освободить от налогов
Согласно законопроекту, физические лица, являющиеся резидентами иностранных государств, получат право не платить налоги в России вне зависимости от срока пребывания в ней. Для этого предпринимателям необходимо будет в срок до 1 июля предоставить справку, что они являются налогоплательщиками другой страны.
Таким образом, попавшие под санкции предприниматели, вынужденные жить в России, но имеющие бизнес или имущество за рубежом, смогут избежать двойного налогообложения, передает RNS. Заместитель министра финансов Илья Трунин отметил, что правительство поддерживает эту инициативу.
Между тем председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров заявил, что речь идет "об увеличении налоговой нагрузки, а не ее уменьшении". По его словам, если гражданин "признает себя резидентом другого государства, он заплатит подоходный налог не 13% а 30%". Более того, отказавшийся от российского резидентства предприниматель не сможет скрыть информацию о контролируемых иностранных компаниях, так как с 1 января 2017 года в России вступило в силу международное соглашение об обмене налоговой информации.
Введите против меня санкции, не хочу налоги платить. #дума #рф #санкции https://t.co/Bjr9oTIEQO— subarist555 (@7557755) 17 марта 2017 г.
Ранее миллиардер Аркадий Ротенберг заявил, что он не собирается отказываться от резидентства вне зависимости от результатов рассмотрения инициативы. "Я налоговый резидент России и налоговым резидентом других стран становиться не собираюсь, даже если законопроект будет принят", – цитирует его агентство "Интерфакс". Это значительная сумма, которая останется в бюджете без каких-либо разговоров о компенсациях или отмене налогового бремени", – заключил он.
По новому законопроекту в Думе физлица, попавшие под западные санкции, не должны платить налоги в России, и получат их возврат с 2014 г.— Рустем Адагамов (@adagamov) 13 марта 2017 г.
Напомним, по данным газеты "Коммерсантъ", воспользоваться новыми поправками в Налоговый кодекс сможет ограниченный круг предпринимателей. В их число, помимо Аркадия Ротенберга, входят совладелец "Новатэка" Геннадий Тимченко, глава "Роснефти" Игорь Сечин и другие.
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