Российский газ опустошил карман Киева

Этой зимой Украина переплатила за газ почти 300 миллионов долларов. После отказа закупать его у России напрямую Киеву пришлось потратить немалые суммы за реверсивное топливо.

О финансовых потерях Украины сообщили эксперты Фонда национальной энергетической безопасности в своем докладе. В общей сложности в период с декабря 2016-го по февраль 2017 года Киев импортировал 4,48 миллиарда кубометров газа. Согласно официальным данным, цена за кубометр голубого топлива в феврале колебалась от 229 до 246 долларов.

Если бы Киев не отказался от контракта с "Газпромом", который "Нафтогаз" посчитал несправедливым и нерыночным, украинцы могли бы получать газ примерно по 180 долларов в декабре прошлого года и по 205 долларов в 2017 году.

Получается, что принципы стали для Киева дороже денег. Украинские политики предпочли переплатить за голубое топливо, выгоду из чего извлекли европейские трейдеры, а страдает от этого промышленность страны и простые граждане.

Киев перестал закупать российский газ в ноябре 2015-го. В этом году Украина поплатилась за это тем, что 15 февраля была вынуждена ввести чрезвычайное положение в энергетике. Объявленная радикалами в начале года блокада Донбасса привела к тому, что крупные промышленные предприятия и ТЭЦ остались без угля.

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что прямой импорт электроэнергии или газа из России на газомазутные блоки электростанций может стать альтернативным вариантом покрытия дефицита антрацитового угля из Донбасса. Но покупать российский газ Украина не хочет из-за высоких, по ее мнению, цен.

А уголь не поставляется из-за блокады Донбасса, которую на этой неделе узаконил президент Петр Порошенко. Она будет действовать, пока предприятия в самопровозглашенных республиках не вернутся под украинскую юрисдикцию. В Донецке и Луганске в ответ заявили, что такие действия украинских властей противоречат минским договоренностям.

Недавно киевские власти сообщили, что ведут переговоры о поставке миллиона тонн антрацитового угля из США. Из-за начавшегося весной 2014 года конфликта в Донбассе Украина потеряла доступ к большинству угольных шахт, которые остались на территориях самопровозглашенных республик.