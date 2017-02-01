Кремль о "закрытии вопроса" повышения пенсионного возраста

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что вопрос о повышении пенсионного возраста якобы закрыт и теперь обсуждаются только технические детали. "Это вопрос, который находится в компетенции правительства. Если я правильно понимаю, правительством уже были даны соответствующие комментарии с опровержениями", – цитирует "Газета.ru" официального представителя Кремля.

Отметим, ранее появилась информация: правительство уже приняло концептуальное решение о том, что повышение пенсионного возраста состоится. Представитель вице-премьера России Ольги Голодец опроверг эти сведения. Также с опровержением выступило Министерство труда и социальной политики. Кроме того, в Пенсионном фонде России рассказали, что информация о том, что ведомство проводило расчеты объема бюджетных средств в случае повышения пенсионного возраста, не соответствует действительности.

