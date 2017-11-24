Дмитрий Ананьев о ситуации на банковском рынке и планах на будущее

Банковская лихорадка в России. Почему банков становится меньше, есть ли финансовые прогнозы на будущий год? И что делать банкирам: покупать, объединять или продавать? Как построить успешный бизнес? На эти вопросы ответил председатель правления Промсвязьбанка, председатель совета директоров банка "Возрождение" Дмитрий Ананьев.

– В Московской области банк "Возрождение" представлен довольно широко, и, надо сказать, что среди клиентов не только жители региона, но еще и бизнесмены, предприниматели. Есть ли уже какая-то стратегия развития (банка) на будущий год?



- Стратегия банка "Возрождения" – продолжать работать! Мы планировали, что банк "Возрождение" так и будет оставаться родным, домашним банком для большинства жителей и предприятий Подмосковья. У банка "Возрождение" своя уникальная позиция и уникальные отношения с клиентами на территории Московской области, очень хороший продуктовый ряд. И весь последний год два банка - "Промсвязьбанк" и банк "Возрождение" – шли вместе, обогащая друг друга. Банк "Возрождение" известен и уникален теплотой взаимоотношений и близостью к жителям и предпринимателям Подмосковья, традиционно силен в финансировании приоритетных направлений экономики Подмосковья, исторически оказывает финансовую поддержку предприятиям пассажирского транспорта, дорожного строительства, предприятиям сферы ЖКХ, агропромышленного комплекса Московской области и другим. "Промсвязьбанк" силен своей технологичностью, оба банка исторически хорошо работают с малым и средним бизнесом на территории области. В последний год мы старались, чтобы два банка обогатили друг друга, стали еще более клиентоориентированными, еще более конкурентоспособными. В это непростое для банков время потрясений наша задача была давать те сервисы, те услуги, которые были бы для наших клиентов востребованы, дать ту надежность, которую от нас ждут наши клиенты.

– Когда вы говорите, что банк "Возрождение" уникален, что конкретно имеете в виду? И главное – жители Московской области это чувствуют? Есть обратная связь?

– Обратная связь проявляется в том, что банк "Возрождение" до сих пор родной, близкий и востребованный банк как для большинства жителей, так и для бизнеса Подмосковья. Особые клиентские отношения нарабатывались десятилетиями. Такой уровень клиентской лояльности в условиях жесточайшей конкуренции – это большая комплексная работа. Среди основных факторов успеха я бы прежде всего назвал уникальные компетенции команды "Возрождения", которая сохраняет верность банку и клиентам также на протяжении многих лет и будет продолжать транслировать ключевые ценности и подходы "Возрождения" в будущем. Также, "Возрождение" всегда отличала гибкость в принятии нестандартных решений, в частности, при работе с бюджетными организациями Подмосковья и Правительственными структурами области. Банк исторически был заточен на оперативное и качественное решение нестандартных кейсов, понимая особенности финансирования вопросов, связанных, в т.ч. с бюджетом Московской области.

Специфика момента заключается в том, что во время цифровизации большинство клиентов хотят получать не только высококлассный персональный сервис, но и такую цифровую услугу, которая позволяла бы получать качество, сервис и удобство. На этом сейчас сконцентрировано руководство и банка "Возрождение", и "Промсвязьбанка" - сделать так, чтоб сохранить уникальность теплоты и качество сервисов, давая, в том числе, продукты в цифровом виде.

– Конечно, вы сотрудничаете с правительством Московской области не только в финансово-экономической сфере, это еще и поддерживаете социальные проекты, культурные. Поделитесь, пожалуйста, какие совместные проекты реализуете, что удается сделать в регионе?

– Банк "Возрождение" является самым давним официальным банком-партнером Правительства Московской области, первое соглашение о сотрудничестве на пять лет между нами было заключено в 2005 году. Заключение соглашения было естественным шагом, т.к. между банком и правительством всегда существовали партнерские отношения. Значительная часть бюджетных сотрудников продолжает обслуживаться в банке, многие держат зарплатные проекты. Мы получили благодарность от губернатора Андрея Юрьевича Воробьева. И очень ему признательны, что взаимоотношения с банком поддерживаются на самом высоком уровне. Я надеюсь, что мы сможем оправдать доверие руководства области еще более качественными проектами в экономической сфере, в первую очередь. И в этом наше назначение, наша задача. А культура, спорт – это как полноценная, органичная жизнь. Мы стараемся быть активными участниками всех процессов. Всех положительных процессов, я бы так сказал.

– В 2015 году вы купили банк "Возрождение". Почему решились на покупку такого дорогостоящего и все же рискованного актива? Считаете ли сейчас эту сделку успешной? Какие механизмы использовались для оздоровления "Возрождения"?

– Вы знаете, банк "Возрождение", слава Богу, не пришлось оздоравливать, это банк в целом принципиально здоровый. Мы очень довольны сделкой. Банк по своим размерам, по масштабу бизнеса, по крайней мере, в подмосковном регионе, устойчиво находится на второй позиции после "Сберегательного банка". И свои позиции удерживает. Наша задача – идти в ногу со временем, оставаться таким же близким, доступным и, в хорошем смысле, домашним банком для жителей Подмосковья, но, давая современные сервисы, ни в коей мере не уступая лучшим цифровым аналогам.

– Если говорить о банках, о банковской сфере, вообще, в целом, то обычным людям не всегда понятны те процессы, которые там происходят. Вообще все эти сложные термины очень трудно воспринимать, и поэтому мы пытаемся эту информацию как-то упростить, например, читаем известные телеграмм-каналы. Вот в одном из них появились очень интересные новости, например, можно не только об аналитике узнать, но и увидеть частные самолеты известных банкиров. Это, конечно, всегда любопытно, особенно когда стоимость этих самолетов появляется. Вот вы вообще как относитесь к тому, что банковский мир для людей, которые находятся несколько в стороне, предстает вот в таких больших интересных цифрах? И как думаете, сможем ли в телеграмм-канале ваш самолет увидеть?

– Вы знаете, я думаю, что в последнее время банкиры и правда находятся в зоне турбулентности обилия телеграмм-каналов. Значительная часть информации там, на мой взгляд, далека от действительности. На что бы мне хотелось рассчитывать? Что турбулентность последних 2-3 месяцев все же будет ниспадать. Мы входим в такой, наверное, период для экономики, когда, я надеюсь, все же устойчивая тенденция – тренд роста. Об этом свидетельствует активность в малом и среднем бизнесе, потребность в кредитовании. Мы видим рост в потребительской активности, по крайней мере, в зоне потребительского кредитования. Мы видим снижение стоимости денег фактически по всем направлениям бизнеса, включая ипотечное кредитование. Будем надеяться, что те процессы оздоровления, которые предпринимает или уже предпринял Центральный банк, будут носить устойчивый и положительный характер, и перестанет в банковском сегменте штормить. Это будет позволять жителям чувствовать больше уверенности и надежности, а банкирам заниматься постоянной операционной деятельностью, которая позволила бы снижать стоимость средств, обеспечивать надежный доход акционерам и, в целом, способствовать экономическому развитию в нашей стране.

– Про самолет Вы так и не ответили.

– Я в последнее время стал намного меньше летать... Банкирам надо быть на месте.

– Вы очень не любите комментировать слухи, но уже не могу не спросить. Правда ли, что у вас скоро будут созданы два суперсовременных digital-банка?

– Вы знаете, несколько digital-банков мне не нужно, хотя они могут совершенно спокойно в цифровом пространстве конкурировать друг с другом. Я уверен в том, что в ближайший квартал банк "Возрождение" сможет давать цифровые сервисы самого высокого уровня. Мы все делаем для этого. И у жителей Подмосковья появится еще одна опция, еще очень качественный набор сервисов, который будет закрывать все вопросы не хуже, чем лучшие карточки банков аналогов. Это будут сервисы, которые находятся рядом, к которым уже привыкли во всех городах Подмосковья. Я в этом практически не сомневаюсь. Остается буквально несколько месяцев. Мы близки к тому, чтобы запустить на базе банка "Возрождения" хороший современный цифровой банк. У банка "Возрождение" будет, в том числе, и цифровое будущее, но это не означает, что банк "Возрождение" перестает быть для жителей Подмосковья универсальным банком. Он обязательно будет улучшать и традиционные сервисы, но в том числе "V-банк" – это будет бренд для нового цифрового банка.

– А что будет с привычными отделениями банков? Планируется их оптимизировать, изменить работу?

- Традиционная сеть будет оставаться. Она должна находиться просто в том формате, который наиболее удобен для потребителя. Но постепенно, на сегодняшний день, допустим, 50% депозитов, который получают клиенты Промсвязьбанка, они уже оформляются в цифровом виде. У банка "Возрождение", наверное, та же самая цель и судьба – делать услугу и сервис наиболее удобным, доступным и дешевым для своих клиентов. На выбор уже клиент сможет либо посещать офис, либо иметь возможность получать дистанционный доступ и часть своих операций осуществлять через интернет, зачастую это удобнее, это и дешевле – и банку, и клиенту.

– Когда вы разрабатываете новый банковский продукт, вы лично какое участие принимаете? Это стадия контроля и подписания, или участвуете в разработке и делитесь опытом?

– Я сам лично стараюсь быть пользователем, для меня наиболее важный элемент – это удобство. Я стараюсь все сервисы обязательно попробовать, насколько это удобно, а в том, что это дешевле – я в этом не сомневаюсь. Основной мой контроль – это качество и удобство.

- Поделитесь, а вы – как успешный бизнесмен – какими банковскими продуктами пользуетесь? Без чего точно не обойтись?

– Я, как и все люди, посещаю магазины, размещаю депозиты, по крайней мере, в последнее время я перестал пользоваться уже даже пластиковой карточкой, начал использовать бесконтактную систему оплаты. Но меня интересуют не все услуги. Я вот, допустим, не планирую в ближайшее время брать ипотеку, но при этом ипотечный рынок растет. Я стараюсь делать так, чтобы ипотечное кредитование, а именно им всегда славился банк "Возрождение", чтобы этот продукт был надлежащего качества. Многие аспекты "цифрой" не заменишь, основное преимущество нашего банка – особое теплое отношение с клиентами, наша задача – сделать цифровой банк с человеческим лицом.

– А как вы оцениваете такую модель, когда банк осваивает и другие ниши, у него появляется сотовая связь, интернет, телевидение? Как считаете, эта модель будет успешно развиваться в России?

– Я к этой модели отношусь положительно, у банка должны быть бизнес-партнеры, но не нужно забывать и про ключевое свое назначение. У банка должна быть своя ниша и свой фокус. У "Возрождения" – это малый и средний бизнес, это активное участие в жизни практически всех муниципалитетов Подмосковья, где есть наш банк. Он должен быть удобным с точки зрения работы с физическими лицами, бизнес должен чувствовать себя как дома, ну, и желательно, чтобы весь ряд продуктов был представлен не только в привычном сервисе, но и в "цифре".

– Скоро на нашем рынке может появиться еще один новый игрок – криптовалюта. Вы как к ней относитесь? За или против?

– Я пока с настороженностью отношусь. Если "цифра" меня наоборот мотивирует и заставляет максимизировать свои творческие способности, то к криптовалюте я отношусь пока очень настороженно.

– Почему вы уделяете такое внимание поддержке культурных и спортивных событий? Почему это важно для вас?

- Гармоничная жизнь включает в себя не только экономическую сторону. Это, как раз, и духовная, и спортивная составляющие. Основной фокус конечно на экономике, с учетом треволнений, которые сейчас испытывает наша банковская система, наша задача – не заставить лишний раз волноваться своих клиентов, именно с этим связано то, что наши банки не стали объединяться. Мы подумали, что в рискованное время гораздо спокойнее будет двум кораблям двигаться параллельным курсом, решая свои задачи, обеспечивая тот уровень сервиса, к которому привыкли наши клиенты, добавляя цифровое наполнение. Надо дышать полной грудью – это наш девиз и подход, максимально приложить усилия, "делай, что должен, и будь, что будет" – мы живем по этому принципу!

– Дмитрий Николаевич, молодые бизнесмены и предприниматели, думаю, сейчас внимательно следят за нашей беседой. Что можете им посоветовать?

– Мой совет: стараться не разбрасываться, надо стараться концентрироваться на основных задачах и трудиться, потому что желание и труд обязательно дадут результат. И не стоит в этом сомневаться, надо иметь твердую волю и целеустремленность, тогда будет успех.

Подготовлено по материалам телеканала "360".