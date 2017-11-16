Санкционный сыр приравняют к оружию
Законопроект о введении уголовной ответственности за ввоз санкционной продукции опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Минфин предложил внести пункт о контрабанде "санкционки" в статью 226.1.
Статья эта в нынешней редакции предусматривает наказание за контрабанду ядовитых, взрывчатых, радиоактивных веществ, оружия и стратегически важных товаров. "Особое значение приобретает необходимость повышения ответственности недобросовестных лиц за уклонение от соблюдения соответствующих запретов и ограничений", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Роспотребнадзор ранее предлагал более мягкие меры – штрафы за хранение и перевозку санкционных товаров. А регионы тем временем успешно борются с контрабандой запрещенных продуктов. Так, в Красноярском крае сотрудники управления Россельхознадзора вместе с таможенниками выявили две партии "санкционки" – 248 килограммов яблок из Польши и 72 килограмма свежего перца. Коробки с товарами удалось обнаружить во время проверки на территории оптовой базы на Северном шоссе. Причем импортером по документам значилась Белоруссия. Продукция была уничтожена, как сообщается, "механическим способом".
Европейские сыры и фрукты пустили на биотопливо https://t.co/6YgJucRNzl #санкционка #биотопливо pic.twitter.com/03r4rujHw4— UPAKOVANO.RU/RUSSIAN (@upakovanoru) 13 июля 2016 г.
Кроме того, на днях стало известно, что санкционная продукция может продаваться в Metro. По данным Россельхознадзора, ретейлер торгует сыром с голубой плесенью "Дорблю". Изготовитель, указанный на упаковке, – ООО "Аллгой". Однако, как выяснило ведомство, эта компания не является производителем продукта, а лишь фасует его и упаковывает. Россельхознадзор обратился в прокуратуру с просьбой провести проверку.
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