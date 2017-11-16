Санкционный сыр приравняют к оружию

Поправки в Уголовный кодекс, предложенные Минфином России, приравняют санкционные продукты к оружию. Если предложение примут, за контрабанду "санкционки" последует такое же наказание, как за провоз радиоактивных или ядовитых веществ.

Законопроект о введении уголовной ответственности за ввоз санкционной продукции опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Минфин предложил внести пункт о контрабанде "санкционки" в статью 226.1.

Статья эта в нынешней редакции предусматривает наказание за контрабанду ядовитых, взрывчатых, радиоактивных веществ, оружия и стратегически важных товаров. "Особое значение приобретает необходимость повышения ответственности недобросовестных лиц за уклонение от соблюдения соответствующих запретов и ограничений", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Роспотребнадзор ранее предлагал более мягкие меры – штрафы за хранение и перевозку санкционных товаров. А регионы тем временем успешно борются с контрабандой запрещенных продуктов. Так, в Красноярском крае сотрудники управления Россельхознадзора вместе с таможенниками выявили две партии "санкционки" – 248 килограммов яблок из Польши и 72 килограмма свежего перца. Коробки с товарами удалось обнаружить во время проверки на территории оптовой базы на Северном шоссе. Причем импортером по документам значилась Белоруссия. Продукция была уничтожена, как сообщается, "механическим способом".

Кроме того, на днях стало известно, что санкционная продукция может продаваться в Metro. По данным Россельхознадзора, ретейлер торгует сыром с голубой плесенью "Дорблю". Изготовитель, указанный на упаковке, – ООО "Аллгой". Однако, как выяснило ведомство, эта компания не является производителем продукта, а лишь фасует его и упаковывает. Россельхознадзор обратился в прокуратуру с просьбой провести проверку.