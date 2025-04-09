Никита Горденков и Белла Бакарова: "На кремлевском паркете концентрируется особая энергия!"

26 апреля в Государственном Кремлевском дворце состоится турнир "Кубок Кремля – Гордость России!".

Организатор – президент Российского танцевального союза, заслуженный деятель искусств РФ, народный артист России Станислав Попов. Зрители увидят лучших танцоров в латиноамериканской и европейской программах, выступающих в категориях: профессионалы, любители» и Pro-Am. Кроме того, публика сможет наблюдать за выступлениями участников элегантного турнира по American Smooth. В соревнованиях по латиноамериканской программе среди профессионалов примут участие финалисты Кубков Кремля Никита Горденков и Белла Бакарова. Танцоры рассказали об особом месте, которое занимает кремлевский турнир в их сердцах, о том, как к нему готовятся и почему хоть раз в жизни надо увидеть соревнования по бальным танцам такого масштаба.

«Кремлевский турнир дорог нашему сердцу, нашим танцевальным душам»

Белла:

Первый раз мы танцевали в Кремле еще будучи любителями. Это было в 2018 году. Мы с Никитой всегда мечтали попасть на этот потрясающий паркет, в это удивительное место. Это место силы. Там концентрируется какая-то особая энергия и возникает особая атмосфера! И каждый раз этот турнир проходит как-то по-новому. Он дорог нашему сердцу, нашим танцевальным душам.

Никита:

Я помню еще в детстве, когда по телевизору шли трансляции из Кремля или диски мы покупали, смотрели всегда этот турнир, и он казался каким-то недосягаемым, что-то из высшей лиги. И когда мы туда попали первый раз, испытали, конечно, невероятный восторг и трепет.

Белла:

И я могу точно сказать, что, если ты оказался на кремлевском паркете, это означает, что у тебя очень высокий уровень танцевания, так как чтобы попасть туда, нужно добиться особенных результатов в любом случае. Мы всегда принимаем участие в кремлевских турнирах с огромной радостью и наслаждением. Каждый год для нас приглашение на Кубок Кремля — это подтверждение, что мы достойны этого турнира. И мы хотим поблагодарить за наш танец руководителей клуба Imperial Dance Club Евгения Рюпина и Яну Покровскую, которые нам помогают на нашем танцевальном пути.

«Такую высокую концентрацию элегантности, торжественности больше нигде не встретишь»

Никита:

Для меня кремлевские турниры от других отличаются буквально всем! Во-первых, само место проведения, во-вторых, паркет, и, конечно, атмосфера. Кубок Кремля вообще другой, ни одного такого турнира в мире, мне кажется, нет по атмосфере, по масштабу. Само название — Кремлевский турнир — уже говорит само за себя.

Белла:

Понятно, что английские турниры тоже очень масштабные, но там более спортивная атмосфера. На Кубке Кремля, конечно же, спортивность тоже присутствует, но вот такую высокую концентрацию какой-то элегантности, торжественности, ощущение праздника танца, пожалуй, больше нигде не встретишь. Все очень красиво всегда выглядят, очень дорого. И из-за этого и груз ответственности сильнее ощущается. Ты должен соответствовать этой атмосфере. Я думаю, что именно этим Кремль отличается, он этим очень уникален. И эта ответственность помогает.

Никита:

Когда мы чувствуем особую ответственность, мы больше выкладываемся и эмоционально, и физически.

Белла:

Готовимся особенно. Безусловно, к каждому турниру готовишься и выкладываешься на все 100%. Но Кремль все равно очень особенный! Отчасти ответственность, которую ощущаешь на этом паркете, немного, возможно, и давит, потому что все равно какой-то нерв присутствует, естественно. Но это, скорее, больше помогает, потому что потом в итоге получается хороший танец. Я так считаю.

«Мы идем вперед, мы ребята упертые»

Белла:

В обычной не танцевальной жизни у меня ничего не происходит (смеется), потому что на сегодняшний день вся моя жизнь — это танцы. Я очень их люблю, и поэтому полностью посвящаю себя этому занятию. Параллельно просто продолжаю развивать себя как танцора, как личность. Мы с Никитой не можем полностью переключиться на жизнь вне зала (смеется). Поэтому у нас изменения происходит больше в нашей танцевальной карьере. Мы делаем упор на это.

Никита:

Больше появилось приглашений. Поэтому чуть больше поездок теперь. Нас стали приглашать судить турниры. Чуть больше шоу стали танцевать.

Белла:

Из важных турниров, которые были после Кубка Кремля, назову UK, Открытый Фестиваль РТС в марте. Он очень ярким получился по эмоциям и достаточно спортивным по моим ощущениям, все очень позитивно было. Сложно выделить, если честно, какие-то события, потому что в любом случае к каждому готовишься, выкладываешься. Мы всем довольны. Мы идем вперед, мы ребята упертые (смеется).

Никита:

Еще красивый, запоминающийся турнир хочу назвать. На прошлой неделе мы летали в Англию, станцевали Magestic. Выступили хорошо, были в полуфинале, танцевали под блэкпульский оркестр, что тоже было очень приятно — танцуя, чувствовали особый трепет.

«Потрясающее сочетание спорта и искусства»

Белла:

У меня есть знакомые, которые никогда не бывали на турнирах. В основном все знают, что я занимаюсь бальными танцами, они имеют представление об этом направлении, но не видели вживую. Только чисто мои выступления на видео где-то в соцсетях. Им это нравится, и они часто интересуются, на какой бы попасть турнир, чтобы можно было посмотреть, получить удовольствие. И я всегда, естественно, привожу в пример Кремль. Говорю, что, в первую очередь, вы пойдете туда за шикарной атмосферой и за очень классной музыкой, за прекрасными выступлениями, потому что там можно лицезреть не только соревнования профессиональных спортсменов, но также есть и великолепные шоу — American Smooth или Exhibition, когда Виктор Да Силва выступал с Джоанной Люнис. Это потрясающий уровень! И видеть это вживую — шикарная возможность насладиться по-настоящему великолепным зрелищем.

Никита:

Тому, кто никогда не бывал на соревнованиях по бальным танцам я бы сказал, что Кубок Кремля — это самый лучший турнир в мире, и ни на одном другом вы не найдете такой атмосферы праздника танца, это такие эмоции, которые не получишь ни в театре, ни в кино.

Белла:

Кому-то могут нравиться театры, какие-то еще виды искусства. Но надо понимать, что бальные танцы — это нечто совсем другое, уникальное!

Никита:

Да, потому что здесь и искусство, и спорт. Ты выбираешь любимые пары, ты за них болеешь, переживаешь, ждешь: пройдут они в следующий тур или не пройдут. То есть ты помимо эстетического наслаждения, которое испытываешь от выступления лучших танцоров, получаешь еще и адреналин, наблюдая за настоящим спортивным состязанием участников с баллами, турами, местами и наградами.

Белла:

Такое потрясающее сочетание спорта и искусства, мне кажется, это то, на что можно делать упор, приглашая людей на Кубок Кремля!

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Никита:

Танцорам желаем, как всегда, показать на кремлевском паркете свой лучший танец, насладиться атмосферой. Зрителям — получить удовольствие. Организаторам турнира «Кубок Кремля — Гордость России!» желаем сил, терпения и хотим поблагодарить их, и Станислава Попова за этот великолепный праздник танца!