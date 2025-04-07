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Там русский дух: названо самое аутентичное место для фотографий в России

Там русский дух: названо самое аутентичное место для фотографий в России
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Тобольск занимает особое место в истории нашей страны. Здесь проходило сражение казацкого войска Ермака с полчищами хана Кучува, было самое большое в империи поселение декабристов, находилась под арестом семья императора Николая Второго, родились химик Дмитрий Менделеев и писатель Петр Ершов. А в наше время именно здесь снимались некоторые громкие российские фильмы.

Тематический парк "Тобол" у Почевашского мыса изначально был построен как масштабная декорация для одноименной исторический драмы Игоря Зайцева, которая вышла в прокат в 2019 году.

Фото: кадр из фильма "Тобол"

Для картины об освоении Сибири, основании крепостей вдоль Иртыша и поиске золота в этом крае возвели целую деревянную деревню – деревянные дома, мостовые, ветряную мельницу, храм и пристань. Место было выбрано на окраине Тобольска – пустынное, но очень живописное. Тут и покрытые краснокнижными растениями холмы, и широкая река.

Фото: Дни.ру

Так декорации понравилось тоболякам, что они попросили киношников оставить капитальные постройки после съемок фильма, сохранить созданную ими тут атмосферу времен Петра I. И сегодня посетить палаты первого главы Сибирской губернии Матвея Гагарина и усадьбу Семена Ремезова может каждый. "Там русский дух, там Русью пахнет", – писал Александр Пушкин.

Фото: Дни.ру

С жизнью главного русского поэта Тобольск, кстати, связан – тут был в ссылке его прадед по матери Абрам Ганнибал. Он, как раз, и видел город таким, каким он воссоздан в парке "Тобол".

Фото: Дни.ру

В Тобольске отбывали наказание и троюродные братья Сергей и Михаил Пушкины, которые оказались фальшивомонетчиками. Сюда же был отправлен в ссылку лицейский друг Пушкина – поэт и декабрист Вильгельм Кюхельбекер. На главном городском – Завальном – кладбище есть его могила.

Фото: Дни.ру

Но вернемся в "Тобол". Место это настолько живописное и фактурное, что его полюбили кинематографисты. Ведь про декорации можно уже не думать – приходи да снимай. Эта деревянная деревня есть в кадре в фильме "Горыныч", а в прошлом году "Тобол" стал местом действия фильма "Романовы: преданность и предательство" по роману тюменского писателя Сергея Козлова. Сцену покушения на Григория Распутина в селе Покровское тоже снимали в Тоболе. Получилось очень реалистично!

Фото: Дни.ру

Благодаря всему этому парк "Тобол" можно считать настоящей киномеккой. Он входит в национальный туристический маршрут "Сибирь по своей воле" и считается самым аутентичным место для фотографий в России.

Фото: Дни.ру

А в эти дни он принимает гостей Четвертого открытого фестиваля современного и актуального кино "Алафейская гора". Приехавшие в Тобольск актеры, операторы и режиссеры оказались вдохновлены этой "натурой" – многие хотят вернуться сюда уже для съемок будущих кинохитов.

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7 апреля 2025, 16:40
Фото: Дни.ру
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