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Четверг 3 апреля

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"Кубок Кремля – Гордость России!" – яркое культурное и спортивное событие

"Кубок Кремля – Гордость России!" – яркое культурное и спортивное событие
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Совсем скоро любители спортивных бальных танцев будут наслаждаться высочайшим исполнением танго и румбы самыми высококлассными танцорами. 26 апреля в Государственном Кремлевском дворце состоится "Кубок Кремля – Гордость России!". Это будет седьмой турнир международного уровня, организованный по традиции президентом Российского танцевального союза (РТС), заслуженным деятелем искусств РФ, народным артистом России Станиславом Поповым.

Подготовка к соревнованиям вступает в финальную стадию. Приглашены ведущие любительские и профессиональные пары, судьи – всего 15 стран-участниц. Событие будет насыщенным и торжественным ведь Кубок Кремля проводится накануне 80-летия Дня Победы. Программа уникальна шоу и музыкальными номерами, зрелищность обеспечит и красивая борьба за шесть Кубков в латиноамериканской и европейской программах и смус. РТС и Станислав Попов получают поздравительные приветствия. В обращении, направленном организаторам, участникам и гостям, Министр науки и высшего образования РФ Валерий Николаевич Фальков желает успешных соревнований и ярких впечатлений:

«Наша страна по праву является одним из мировых центров бального спорта. Кремлевские турниры дважды в год на протяжении нескольких лет становятся яркими событиями в культурной жизни Москвы. Российские и зарубежные пары, соревнуясь в мастерстве исполнения конкурсной программы, делают танцевальное действие захватывающим. Уверен, что и седьмой турнир продемонстрирует торжество гармонии спорта и искусства, будет также тепло принят зрителями, как и предыдущие праздники танца».

Станислав Попов. Фото: Юрий Коныжев

За Кубок Кремля в латиноамериканской программе среди профессионалов поборются 28 дуэтов, представив Россию, Китай, Японию, Италию, Хорватию, Швейцарию, Сербию, Канаду и Израиль. Безусловно, одной из ярких пар претендентов на финал будут Руслан Хисамутдинов и Карина Юсупова, которые уже много лет танцуют вместе и прекрасно чувствуют друг друга с полуслова. Руслан и Карина уверены, что для зрителей кремлевских турниров очень интересно ощутить весь спектр эмоций, которые проживают выступающие на паркете пары, танцуя ча-ча-ча, самбу, румбу, пасадобль и джайв.

Фото: Светозар Андреев

Руслан:

Зрителям, которые еще не были на соревнованиях РТС по спортивным бальным танцам в Кремле, я могу сказать, что это, безусловно, красиво! Я знаю, что тот, кто уже был один раз, со сто процентной вероятностью хочет вернуться снова, чтобы ощутить эту атмосферу, эту элегантность и насладиться этой энергетической связью между мужчиной и женщиной, проявляемой в танце.

Фото: Светозар Андреев

Карина:

Наш вид спорта невероятный! Каждая девушка очень красива: роскошное платье, великолепный макияж и прическа. У латинистов еще и специальный загар. Не так часто можно видеть такие яркие краски, таких ярких личностей, такие яркие эмоции и моменты, когда на паркете вершится магия. Некоторые что-то знают про танцы, видели различные социальные направления. Но как раз на бальные танцы мало кто приходит, не имея представления о них и спонтанно купив билет. Чаще приглашаются знакомыми. Но придя сюда однажды, никто не может уже это забыть! Хочется возвращаться вновь, чтобы снова очутиться в этой атмосфере. Более того начинают сами брать уроки по бальным танцам, приходят в клубы и их затягивает. Люди становятся частью сейчас популярного направления Про-Эм, когда любитель танцует в паре с профессиональным танцором, своим педагогом. Я знаю, что мы занимаемся очень красивым видом спорта: сильным, эмоциональным, ярким, насыщенным, который целиком и полностью поглощает и нас, и зрителей. Словно мюзикл смотришь, где каждая пара проживает свою историю на паркете, которая меняется от танца к танцу. Это невероятно интересно для присутствующих в зале — переживать эмоции, которые проживают выступающие пары... Поэтому мы приглашаем всех обязательно прийти на Кубок Кремля и познакомиться с этим очаровательным миром бального танца!

Фото: Светозар Андреев

Шоу-бизнес в Telegram

3 апреля 2025, 15:14
Фото: Светозар Андреев
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