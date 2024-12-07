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Суббота 7 декабря

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Журналисты выбрали 10 самых интересных экспонатов выставки Третьяковки на ВДНХ

Журналисты выбрали 10 самых интересных экспонатов выставки Третьяковки на ВДНХ
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В Центральном павильоне № 1 на ВДНХ открылась экспозиция #ТретьяковкаНаВДНХ. Выставка посвящена одному из самых неоднозначных периодов в русской живописи – расцвету стиля "соцреализм". Журналисты газеты "Комсомольская правда" отобрали десятку лучших, на их взгляд, работ выставки.

Так, в вестибюле павильона можно увидеть два больших панно работы известного советского художника и педагога Павла Соколова-Скаля. Одно из них – "Штурм Зимнего дворца" – было написано в 1954 году для Главного павильона Всесоюзной сельскохозяйственной выставки.

Другая картина – "На открытии колхозной электростанции", художник Александр Александрович Дейнека, 1952 год. В основе сюжета картины – открытие в 1927 году рядом с Тбилиси Земо-Авчальской ГЭС. Она была первой в Грузинской ССР.

Отдельное место в павильоне занимает Дмитрия Венкова "Гимны Московии". Художник переосмыслил историю отечественной архитектуры XX века и создал образ идеального города – "города-близнеца" современной столицы. Видеоинсталляцию по праву считают гимном архитектуры Москвы.

Также в топ-10 произведений выставки попал горельеф известного советского скульптура Исидора Григорьевича Фрих-Хара. На нем изображен колхозный праздник, посвященный сбору урожая. Произведение украшено цитатой из выступления Иосифа Сталина на Первом всесоюзном совещании стахановцев: "Жить стало лучше, жить стало веселее".

Кроме этого, в экспозиции представлено произведение Сергея Лучишкина, студента ВХУТЕМАСа – "Спартакиада народов СССР". Полотно написано под впечатлением от Всесоюзной Спартакиады 1928 года в Москве. Работа демонстрирует вовлеченность советских граждан в спортивную жизнь страны.

«Девушка с веслом» скульптора Ивана Шарда – одно из самых известных произведений истории советской скульптуры, а скульптурная группа «Хлеб» Веры Мухиной должна была дополнить композицию нового Москворецкого моста, который был построен по проекту архитекторов Алексея Щусева и Патвакана Сардаряна. В конце 30-х годов мастер подготовила несколько эскизов, но скульптуры так и не появилась на мосту.

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7 декабря 2024, 16:54
Комсомольская правда✓ Надежный источник

История о любви и вере: премьера музыкальной мистерии "Княгиня Ольга"

История о любви и вере: премьера музыкальной мистерии "Княгиня Ольга"
Новый взгляд на жизнь и судьбу святой равноапостольной княгини Ольги – первой женщины-правительницы Руси, принявшей христианство. Музыкальная мистерия, именно так определили жанр проекта его создатели, представляет собой удивительное сочетание поэзии, танца, динамических декораций и непревзойденного вокала исполнителей, среди которых звезды самых известных рок-опер и мюзиклов российской сцены.

"Кубок Кремля – Гордость России!": прежние чемпионы и новые имена на пьедестале

"Кубок Кремля – Гордость России!": прежние чемпионы и новые имена на пьедестале
19 октября в Москве прошел турнир по спортивным бальным танцам "Кубок Кремля – Гордость России!". Организатор – президент Российского танцевального союза, заслуженный деятель искусств РФ, народный артист России Станислав Попов, чей опыт проведения турниров в Кремлевском дворце насчитывает более четверти века, поразил зрителей еще большим великолепием, красотой и масштабностью события. На соревнования собралось более сотни пар, выступающих в разных категориях.

От велосипеда до ракеты: Политехнический музей открыл свою самую масштабную выставку

От велосипеда до ракеты: Политехнический музей открыл свою самую масштабную выставку
Первый грузовик, как и первый легковой автомобиль России были созданы на заводе Петра Фрезе в Санкт-Петербурге. Первая пассажирская линия конки тоже появилась в Северной столице -1863 году она прошла от порта до биржи на Васильевском острове. Первый в мире ледокол был задуман для обеспечения круглогодичной навигации города на Неве. Да и первый самолет взлетел в небо тоже здесь. А сегодня в Манеже, что в самом центре города-героя, открывается выставка "Политехнический музей: создавая настоящее", посвященная великим российским ученым и их изобретениям. Мы живем в век высоких скоростей, искусственного интеллекта и нанотехнологий, воспринимая это как вещи обыденные.

Галеристка и художница Стася Лев: история женщины, покорившей мир искусства Востока и Запада

Галеристка и художница Стася Лев: история женщины, покорившей мир искусства Востока и Запада
Стася Лев или Stasia Lev, как ее еще называют, талантливая художница, выдающаяся галеристка и обрадательница многочисленных арт-премий Сегодня она не только ключевая фигура в арт-индустрии, но и идейный вдохновитель и пример для многих талантливых женщин. Путь ее начался в России, но судьба привела в Китай и США. В этом году Стася открыла успешную галерею в Шанхае, а до этого успела покорить американскую публику избирательных коллекционеров и любителей искусства с проектом STASIAS — галереей, открытой в Чикаго.

Про героев и подвиги: фестиваль "Малая земля" назвал лучшие патриотические фильмы страны

Про героев и подвиги: фестиваль "Малая земля" назвал лучшие патриотические фильмы страны
Новороссийск – город-герой, город подвига, город славы. В 1943 году на протяжении 225 дней наши солдаты доблестно обороняли здесь плацдарм "Малая земля", добиваясь освобождения города и приближая Победу. Поэтому символично, что фестиваль патриотического кино "Малая земля" проходит именно здесь. Продюсер Федор Горбатенко и президент фестиваля Сергея Новожилов собрали в Цемесской бухте Черного моря всех тех, кто ценит и бережет Россию. При поддержке Администрации муниципального образования город Новороссийск и Министерства культуры Краснодарского края фестиваль состоялся уже в четвертый раз.

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