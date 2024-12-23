Реинкарнация Цоя: якутский самородок Петр Погодаев выпустил акустический альбом

Виктора Цоя нет уже почти 35 лет. Сегодня много говорят о том, по что бы он пел, какие темы бы поднимал, на какие события реагировал, будь с нами сегодня. И кажется, что Петр Погодаев – молодой музыкант из Якутии, получивший известность благодаря исполнению песен Виктора Цоя и группы "Кино" – отвечает на эти вопросы.

После того, как в фильме "Лето", где Петр Погодаев исполнил все вокальные партии Виктора Цоя, а фильм получил признание критиков и "Золотую пальмовую ветвь" на Каннском кинофестивале, многие стали относиться к нему как к реинкарнации Цоя. Ведь он не только кавер-исполнитель, но и автор, чьи песни набирают по 1 млн прослушиваний ежемесячно.

В конце года, по традиции, Петр выпускает акустический альбом – "Акустика-II". Глубина, философские смыслы, пронзительность, искренность, образность – вот что отличает его композиции. Они несут свет, заставляют задуматься, проникают в самое сердце.

В "Манне небесной" можно услышать этническое и фолковое звучание. Сказывается то обстоятельство, что Петр вырос в семье потомственных оленеводов, с детства жил среди оленей и впитывал обычаи, пение, мелодии якутов. Композиция "Сотый раз" – это уже романтичный поп-рок. "Плыли по течению" кажется очень чистой, лиричной и доброй по настроению. Не обошлось и без кавер-версий, которые Петру всегда хорошо удаются. Сейчас он представил собственную версию песни Виктора Цоя "Дерево", которую Петра всегда просят спеть на концертах. Эта композиция звучал на титрах фильма "Лето". Поэтому появление ее на пластинке выглядит закономерно.

Важно отметить, что Погодаев не прибегает к обработке голоса – он и без того звучит чисто, мощно искренно, душевно. А еще Петр выглядит очень харизматично. В это убедятся и зрители – его пластинка выходит в аудио и видео версиях. С 20 декабря альбом появился на всех цифровых площадках для скачивания и прослушивания. А актуальный концертный график исполнителя и даты тура уже доступны на его официальном сайте