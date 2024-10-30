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История о любви и вере: премьера музыкальной мистерии "Княгиня Ольга"

История о любви и вере: премьера музыкальной мистерии "Княгиня Ольга"
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Новый взгляд на жизнь и судьбу святой равноапостольной княгини Ольги – первой женщины-правительницы Руси, принявшей христианство.

Музыкальная мистерия, именно так определили жанр проекта его создатели, представляет собой удивительное сочетание поэзии, танца, динамических декораций и непревзойденного вокала исполнителей, среди которых звезды самых известных рок-опер и мюзиклов российской сцены.

Фото: пресс-служба

Два образа княгини Ольги на ее пути "от Огня к Свету" воплотили Наталья Корецкая, известная московской публике по мюзиклам Mamma Mia!, "Алые паруса", "Всюду жизнь" и лауреат премий "Золотая маска" и "Музыкальное сердце театра" актриса Мария Биорк. Партию князя Игоря исполнил Владислав Кирюхин – солист мюзиклов мюзикл "Монте-Кристо", "Граф Орлов", "Анна Каренина". А в роли Веденеи выступила звезда мюзиклов «Норд-Ост", "12 стульев" "CATS" Эльвина Мухутдинова.

Фото: пресс-служба

Почти 1000 зрителей стали свидетелями завораживающего действа о любви, вере и движении к свету, воплощенного стараниями потрясающей творческой группы проекта – автора пьесы и создателя проекта "Золотые легенды России" Елены Лемеховой, хореографа Ульяны Бачерниковой, известной своими работами в Театре им. Евг. Вахтангова, и Театре на Малой Бронной, режиссера Ульяны Чеботарь, знакомой театралам, как музыкальный руководитель мюзиклов Егора Дружинина и продюсера постановки Евгении Водзуми. Но "бриллиантом" мистерии стала музыка, написанная для проекта лидером группы "Урфин Джюс", лауреатом Национальной театральной премии "Золотая Маска" Александром Пантыкиным.

Перед началом постановки зрителей ждал сюрприз – исторический показ-реконструкция древнерусских костюмов эпохи княгини Ольги. Историческую амуницию воинов Руси с удовольствием примерил гость премьеры – легенда мирового бокса Кевин Владимирович Джонсон, недавно получивший российское гражданство.

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30 октября 2024, 15:10
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