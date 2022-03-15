Киноконцерн "Мосфильм" выложил в открытый доступ архив любимых советских фильмов, и теперь их можно посмотреть бесплатно и в хорошем качестве. В список опубликованных картин попала и лента 1962 года "Гусарская баллада" режиссера Эльдара Рязанова.
Гусарская баллада – смотреть онлайн
Интересные факты
- По слухам, прообразом Шурочки Азаровой стала "кавалерист-девица" Надежда Дурова, первая женщина-офицер в русской армии. Автор пьесы "Давным-давно", по которой сняли фильм, Александр Гладков отрицает этот факт, несмотря на то, что в его работе есть совпадения с автобиографией Дуровой.
- В "Гусарской балладе" использованы некоторые костюмы, изначально создававшиеся для съемок фильма "Война и мир".
- Эльдар Рязанов планировал утвердить на главную роль Татьяну Никулину, жену Юрия Никулина, но тот запретил ей сниматься. Артист не хотел, чтобы супруга надолго уезжала, хотя Татьяна мечтала сыграть Шурочку Азарову.
- Изначально на главную роль утвердили Алису Фрейндлих, которая специально несколько раз приезжала из Петербурга в Москву на пробы. Однако в последний момент Рязанов передумал.
Известные цитаты
Не верю я в безгрешие, сам грешен.
А девкой был бы краше!
— Прощайте, милый граф!
— Но все-таки, я прав или не прав?
Сердца без практики ржавеют.