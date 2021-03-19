Окно в прошлое: в центре Москвы появился временной портал

Прийти в театр зрителю вне времени спектакля обычно нельзя, ведь в таинство рождения чуда посвящены только служители культа храма Мельпомены. И уж совсем невозможно человеку с улицы попасть за кулисы – на "кухню" театра, где строятся декорации, шьются костюмы, накладывается грим.
Но ведь это очень интересно! Тем более, когда театр с большой историей. Такой, как РАМТ, который в этом году отмечает вековой юбилей – 13 июля 1921 года в Москве в помещении кинотеатра "Арс" спектаклем "Жемчужина Адальмины" открылся первый в стране театр для детей. Узнать про все, что случилось в этих намоленных стенах за столетие, можно во время аудиоспектакля "СТО", который придумали драматург Юлия Поспелова и режиссер Александр Хухлин.
Первым по ту сторону рампы публике позволил заглянуть театр имени Маяковского к своему 90-летию. Потому в легендарный кабинет Юрия Любимова и за кулисы пригласила Таганка. РАМТ подхватил успешный опыт.
Здесь нет актеров в привычном смысле. Актеры – огромное зеркало в большом фойе, роскошная люстра, выходящее на Театральную площадь окно, крутая лестница, трюм сцены с машинерией и колосники с кулисами на высоте пятиэтажного дома. Все они "помнят" голоса тех, кто в разное работал в этом театре и оставил тут частичку своей души. Не может же, в самом деле, весь огромный поток эмоций и энергии исчезнуть бесследно!.. Он – в гримерной, в которой плакала знаменитая актриса-травести Валентина Сперантова. Он – в коморке под лестницей, где режиссер Анатолий Эфрос рассказывал о своем видении постановки драматургу Виктору Розову, а сегодня тут "хранятся аплодисменты". Он – в литерной ложе "А", где худсоветы разбирали готовящиеся к постановке детские спектакли и бранили "Репку" за недостаточную идейную проработку.
И во время аудиоэкскурсии, которую ведут Театральный номерок (Нелли Уварова), Парадная лестница (Нина Дворжецкая), Зеркало (Рамиля Искандер), Гримерка (Денис Баландин), Поворотный круг (Денис Шведов) и другие атрибуты театра, ты словно бы перемещаешься во временном портале – сам оказываешься в той эпохе, когда из театра "прямо в красном нарядном платье" увезли и арестовали основательницу – Наталью Сац. Или когда на спектакли приезжали Сталин с Берией...
Иосиф Виссарионович любил до или после угощаться овсяным печеньем. А Лаврентию Павловичу подносили конфеты "Коровка". Берите и вы – кому что нравится.
А экскурсия продолжается – жизнь продолжается! Вот рабочие внизу монтируют декорации к вечернему спектаклю. Вот доносится музыка из репетиционного зала. Вот понесли костюмы. И театр предстает в виде огромного сложного живого организма, где, как и у любого бывают трудности, сбои. Как, например, на гастролях спектакля "Кролик Эдвард" в Воронеже, когда что-то заело, не сдвинулось, не поехало.
В РАМТе про все это рассказывают легко, иронично, емко. За 70 минут зрители успевают пройти 238 ступеней и оказаться в самом центре удивительной истории, полной драм и взлетов. Истории, после которой хочется пересмотреть весь репертуар РАМТа. И снова сказать "Браво!"
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