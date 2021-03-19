Окно в прошлое: в центре Москвы появился временной портал

О том, что у вещей есть душа, говорили еще античные философы. А эзотерик и оккультист Рудольф Штайнер и вовсе советовал вступать с вещами в длинный разговор – мол, у каждой есть не только душа, но и своя биография, история и даже характер. Что уж говорить о доме, которому в этом году исполняется 200 лет! В разные годы здесь гремели балы, на которых даже бывал Пушкин, работал знаменитый артистический трактир, существовали доходные квартиры и работал синематограф. Он перестраивался, обновлялся, расширялся. А сегодня тут расположен один из лучших драматических театров столицы – Российский молодежный.

прочитано 334 раза