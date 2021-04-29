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Палатка с шаурмой и 20 тысяч зарплаты: мечты подростков из глухих деревень шокировали жирующих москвичей

Палатка с шаурмой и 20 тысяч зарплаты: мечты подростков из глухих деревень шокировали жирующих москвичей

Давно известно, что есть Москва и есть вся остальная Россия. Тут не знаешь, какой из театров или клубов предпочесть, крабовое мясо или устрицы взять на ужин, выбираешь сорт говядины для стейков и семена суперфудов для смузи в ресторане. А там целым событием кажется поездка в областной центр. Наличие же палатки с шаурмой превращает поселок почти что в рай для местных подростков. Об их жизни и поставили спектакль "Деревня и я" в РАМТе.
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Само название "молодежный театр" предполагает разговор на актуальные и понятные юному поколению темы современным языком. Поэтому появление в афише спектакля о подростках из далеких сел и поселков большой России – очень важный шаг. Большинство из тех, о ком идет речь, никогда в жизни не были в театре, некоторые не выезжали за пределы областного центра, и лишь единицы видели своими глазами Москву или Санкт-Петербург. Поездка же в турецкую Анталию кажется сродни полету на Луну.

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Об этом поведали сами ребята участникам экспедиции по школам в отдаленных и малонаселенных регионах богохранимой страны. Его создатели надеялись привезти провинциальных подростков в столицу и дать им возможность рассказать свои истории со сцены под стенами Кремля. Но пока финансы не позволяют это сделать. Поэтому реальные истории ребят на протяжении часа рассказывают Сергей Печенкин и Нелли Уварова.

Джинсы, толстовка, кепка, наушники и рюкзак – вот и готов собирательный образ современного подростка. Но актерам при этом удается создать удивительное многоголосие, где говорят и Кирилл из Малой Вишеры Новгородской области, и Лера из Головтеево Калужской области и Вадим из Ильинского в Тверской...

Фото: пресс-служба

А говорят они о том, что хотели бы учится на дизайнеров или психологов, но в деревне это невозможно. Что пойти вечером куда-то, кроме как взад и вперед по единственной в поселке дороге, некуда. Что хорошо бы зарабатывать 50 тысяч в месяц, но и на 20 вполне можно прожить. Что вокруг грязь, кучи мусора и загаженная канализационными стоками река...

Им хотелось бы ходить в художественную или музыкальную школу, вечером же не драться с пацанами из соседней деревни, а посидеть в кафе. Они желают хотя бы раз с шиком прокатиться в плацкартном вагоне куда-то или дождаться в поселке открытия аптеки и "Пятерочки". И мечтают узнать, как и чем живут люди там, за горизонтом...

Но реальность такова, что хочется только одного – закрыться в комнате, надеть наушники и утонуть в музыке.

Фото: пресс-служба

Кстати, любимые песни этих реальных провинциальных подростков звучат и в спектакле РАМТа. Это и рэп, и шансон, и рок. Музыка протеста очень точно отражает внутреннее состояние героев документального спектакля. Хотя для эстетствующей столичной публики названия групп и исполнителей окажутся неизвестными (Ed Keen, Tara202), а тексты песен сродни бреду сумасшедшего...

Но такая же terra incognita для жирующих москвичей и жизнь в отдаленных населенных пунктах. Специально для них кураторы социальной программы "Деревня и я" после спектакля рассказывают о проекте и приглашают к участию. В том числе и материальному.

Сам же постановка Дмитрия Крестьянкина производит мощное и очень отрезвляющее впечатление при минимуме сценических средств – на экране мелькают названия поселков и сел с количеством жителей, проносятся безрадостные пейзажи...Звучащие на их фоне подлинные истории подростков долго не отпускают. Смерть деревни, о которой много говорят, здесь чувствуется на почти физическом уровне. "Привезите вы сюда хоть пять тысяч человек, дайте денег, а все равно ничего не изменится", – считает один из героев этого мощного спектакля-исследования.

С горечью надо признать его правоту.

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Фото: пресс-служба
Автор: 29 апреля 2021, 10:20

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