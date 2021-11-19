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Культура
125 лет в одной квартире: удивительная история самой известной семьи Петербурга

125 лет в одной квартире: удивительная история самой известной семьи Петербурга

"Я привыкла, что меня воспринимают как экспонат", – улыбается Анастасия Олеговна Мурзина-Бенуа. Она – наследница, хранительница традиций и необыкновенной квартиры семьи Бенуа. Причем живет здесь уже седьмое поколение рода!
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В 1794 году в Санкт-Петербург из охваченной революцией Франции приехал молодой кондитер Луи-Жюль Бенуа. И остался навсегда. Тут он женился на немке, которая родила ему 18 детей. Так началась невероятная история семьи Бенуа в России.

Один из сыновей кондитера Николай Бенуа, который, кстати, был крестником императрицы Марии Федоровны, стал знаменитым архитектором. В числе его творений – Петергофский вокзал и фрейлинские корпуса на территории музея-заповедника "Петергоф".

Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов

В 1897-м его внук – профессор архитектуры Леонтий Бенуа – по собственному проекту возвел четырехэтажный доходный дом на 3-й линии Васильевского острова. И по сей день его потомки продолжают жить в этих намоленных стенах, которые помнят и революции, и сталинские аресты, и блокаду Ленинграда... 125 лет дому отметят через год.

Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов

В семи комнатах сейчас обитает 14 представителей трех поколений семьи Бенуа. Но это примерно треть от всей большой квартиры. А оставшаяся часть – уникальное живое музейное пространство, где праправнучка Леонтия Николаевича не только живет, но и водит экскурсии, устраивает музыкальные вечера, принимает многочисленных гостей. Здесь ходят люди и звучат голоса с утра и до поздней ночи. Кто-то приходит попить чая за историческим столом Бенуа, а кто-то хочет послушать фисгармонию или арфу. Анастасия Олеговна с удовольствием сама подходит к инструментам – она талантливый музыкант.

Действительно, музыка в семье Бенуа имеет не меньшее значение, чем живопись и архитектура – у них в роду было три крупных известных композитора. Например, Николай Черепнин, муж Марии Бенуа, положил начал композиторской династии. А знаменитый британский актер и режиссер Питер Устинов, принявший участие в съемках более пятидесяти фильмов, это уже его внук.

Вообще, практически все представители семьи Бенуа составляют гордость и славу Отечества. Например, художник Зинаида Серебрякова приходилась Леонтию Николаевичу родной племянницей, а уже упомянутому архитектору Николаю Бенуа была внучкой. Знаменитый мозаичист Владимир Фролов (его мастерской созданы панно для станций метро "Маяковская", "Автозаводская" и "Павелецкая", витраж для "Новослободской", он же оформлял смальтой траурный зал мавзолея Ленина) – зять Леонтия Николаевича – именно в этой квартире умер в блокадном 1942 году.

Гаев в чеховском "Вишневом саде" хвастался, что в энциклопедическом словаре упомянуто их имение. А Анастасия Мурзина-Бенуа гордится, что про их семью есть в пушкинском "Евгении Онегине":

"Зовут соседа к самовару,

А Дуня разливает чай;

Ей шепчут: "Дуня, примечай!"

Потом приносят и гитару:

И запищит она (бог мой!):

"Приди в чертог ко мне златой!.."

"Приди в чертог ко мне златой!.." – это ария композитора Катарино Кавоса (гений, который в двенадцать лет написал кантату в честь императора Леопольда II, а в четырнадцать сочинил для театра в Падуе балет "Сильфида – Прим. ред.) из невероятно популярной тогда оперы "Днепровская Русалка", которая шла в каждом театре, – улыбается Анастасия Олеговна и тут же садится за старинную фисгармонию. – А Кавос, в свою очередь, является прадедом моего прадеда Леонтия Николаевича Бенуа по материнской линии. Получается, что мне прапрапрапра...."

Их портреты есть в семейном альбоме. Анастасия Олеговна может о каждом говорить часами. Вот, например, Александра Бенуа – знаменитый лидер объединения "Мир искусства" худрук "Русских сезонов" Дягилева и автор одного из шедевров отечественной книжной графики — иллюстраций к пушкинской поэме "Медный всадник". Он был родным братом прапрадеда Анастасии Олеговны.

Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов

Фантастическая, удивительная семья, по истории которой можно изучать прошлое нашей страны! Каждая фотография здесь – история. Каждая картина – шедевр живописи.

Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов

Когда в первые годы советской власти господские квартиры начали уплотнять, Бенуа тоже приказали в 72 часа найти и заселить в "излишнюю площадь" других жильцов. Почти как в "Собачьем сердце" Булгакова, где Швондер объяснял необходимость этого шага профессору Преображенскому: "Общее собрание, рассмотрев ваш вопрос, пришло к заключению, что в общем и целом вы занимаете чрезмерную площадь. Совершенно чрезмерную. Вы один живете в семи комнатах".

Но мудрый Леонтий Николаевич пригласил к себе жить родственников. И только поэтому квартиру удалось сохранить практически в том же виде (хотя уже и без мастерской), какой она была и при царском режиме. Появилась разве что стена в гостиной, где сегодня Анастасия Олеговна и принимает посетителей.

Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов

Здесь же до 1914 года висела и картина Леонардо да Винчи "Мадонна с цветком", составляющая сегодня гордость коллекции Эрмитажа. Женившись на дочери астраханского купца Марии Сапожниковой, Леонтий Николаевич получил это полотно в качестве дорогого свадебного подарка от тестя – страстного собирателя живописи. А в 1914-м продал ее Эрмитажу – за копейки и в рассрочку.

Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов

Про все эти чудеса Анастасия Олеговна рассказывает как о вещах совершенно будничных, привычных. "Сколько себя помню, в квартиру даже в советское время всегда приходили посторонние люди и мы всегда рассказывали им про дом, про семью, – улыбается она. – У меня сегодня четверо детей и шестеро внуков, все они живут тут же, но никто не возражает против того, что в дом как в музей постоянно приходят посетители, что тут без конца проходят концерты, творческие вечера, музыкальные салоны, записывается музыка. Более того, уже и мои дочери мне в этом деле помогают. А я сама вожу гостей и на дачу Бенуа в Петергоф, где тоже есть что посмотреть. Просто хочу, чтобы история нашей семьи не забывалась, а фамилия Бенуа, как и во все времена, вызывала только восторг и уважение! Причастность к этому роду очень обязывает соответствовать."

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Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Автор: 19 ноября 2021, 11:30

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