Актрису Инну Макарову госпитализировали в тяжелом состоянии

Российская актриса Инна Макарова была доставлена в одну из московских больниц. По данным РЕН ТВ, медики описывают ее состояние как тяжелое.
Напомним, Инна Макарова снялась в таких картинах, как "Девчата", "Молодая гвардия" и "Женитьба Бальзаминова". В 1985 году она была удостоена звания народной артистки СССР.
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