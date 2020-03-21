Случился приступ: появились данные о госпитализации актрисы Нины Руслановой

Вечером 21 марта появилась информация об ухудшении самочувствия Нины Руслановой. Народную артистку доставили в больницу.
По данным телеграм-канала 112, у актрисы случился приступ на фоне обострения хронических заболеваний. Медики диагностировали у Руслановой нарушение сердечного ритма.
Напомним, в середине февраля некоторые СМИ сообщили о госпитализации Руслановой. Якобы актриса пожаловалась на боли в сердце. Позднее это известие опровергла ее дочь.
Напомним, Русланова окончила окончила Театральное училище имени Б.В. Щукина. Она сыграла около 150 ролей в фильмах. Среди наиболее заметных работ – картины "Тени исчезают в полдень", "Афоня", "Цыган", "Кин-дза-дза".
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