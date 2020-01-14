Представитель режиссера Соловьева выступил с заявлением после известия о госпитализации

Представитель режиссера Сергея Соловьева прокомментировал известие о госпитализации. По его словам, информация об ухудшении самочувствия кинодеятеля не соответствует действительности. "Не могу ничего об этом сказать. Какая больница? Нормально все с ним", – заявил он в интервью телеканалу "360".
Напомним, утром 14 января некоторые СМИ сообщили о том, что Сергей Соловьев был экстренно доставлен в больницу. Режиссер пожаловался на сильную боль в левой голени, сообщает RT. Медики якобы диагностировали у него инфильтрат нижних конечностей – скопление в тканях организма клеточных элементов.
Сергей Соловьев приобрел известность благодаря работе над фильмом "Асса". В 1970-х годах он стал лауреатом премии Ленинского комсомола и Государственной премии СССР. Режиссер также снял картины "Дом под звездным небом" и "Черная роза – эмблема печали, красная роза – эмблема любви", передает РИА ФАН.
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