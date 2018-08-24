Артемьева раскрыла тайны сериала "Сваты"
Новостями со съемок снабжает фанатов сериала Людмила Артемьева. Она балует своих подписчиков в Instagram фотографиями рабочих моментов и рассказами о творческой кухне.
Поклонники в долгу не остаются, осыпая своего кумира благодарностями. "Сериал отличный, а актеры от бога. Эмоции передаются: и похохочешь, и всплакнешь где-то вместе с вами. Творческого процветания, любви зрителей!" – пишет один из комментаторов.
"Ждем с нетерпением продолжения!!! Смотрим и пересматриваем!", "Здоровья Федору Викторовичу! Всего самого доброго! Пусть выздоравливает!!! Сватам без главы семьи Будько ну никак. Впрочем, как и нам, зрителям, без любимого артиста!!!" – поддерживают другие.
Людмила Артемьева признается, что "Сваты" – это проект, в котором наигрывать эмоции не нужно. По ее словам, все приходит к артистам само, а зрители могут оценить по достоинству их юмор и игру.
Напомним, что 2 августа Федор Добронравов поздравил подписчиков с Днем ВДВ и опубликовал свою фотографию в форме десантника. Поклонники посчитали, что на Добронравов изображен в образе своего героя из популярного сериала "Сваты" – Ивана Будько.
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