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Артемьева раскрыла тайны сериала "Сваты"

Людмила Артемьева. Фото: GLOBAL LOOK press/Natalya Loginova
Терпение поклонников сериала "Сваты" иссякает. Старта седьмого сезона они ждут второй год. Пока же приходится довольствоваться фотографиями со съемочной площадки.
прочитано 447 раз

Новостями со съемок снабжает фанатов сериала Людмила Артемьева. Она балует своих подписчиков в Instagram фотографиями рабочих моментов и рассказами о творческой кухне.

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Поклонники в долгу не остаются, осыпая своего кумира благодарностями. "Сериал отличный, а актеры от бога. Эмоции передаются: и похохочешь, и всплакнешь где-то вместе с вами. Творческого процветания, любви зрителей!" – пишет один из комментаторов.

"Ждем с нетерпением продолжения!!! Смотрим и пересматриваем!", "Здоровья Федору Викторовичу! Всего самого доброго! Пусть выздоравливает!!! Сватам без главы семьи Будько ну никак. Впрочем, как и нам, зрителям, без любимого артиста!!!" – поддерживают другие.

Людмила Артемьева признается, что "Сваты" – это проект, в котором наигрывать эмоции не нужно. По ее словам, все приходит к артистам само, а зрители могут оценить по достоинству их юмор и игру.

Напомним, что 2 августа Федор Добронравов поздравил подписчиков с Днем ВДВ и опубликовал свою фотографию в форме десантника. Поклонники посчитали, что на Добронравов изображен в образе своего героя из популярного сериала "Сваты" – Ивана Будько. 

Автор: Андрей Евлампиев24 августа 2018, 10:21

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