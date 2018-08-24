Артемьева раскрыла тайны сериала "Сваты"

Терпение поклонников сериала "Сваты" иссякает. Старта седьмого сезона они ждут второй год. Пока же приходится довольствоваться фотографиями со съемочной площадки.

Новостями со съемок снабжает фанатов сериала Людмила Артемьева. Она балует своих подписчиков в Instagram фотографиями рабочих моментов и рассказами о творческой кухне.

Поклонники в долгу не остаются, осыпая своего кумира благодарностями. "Сериал отличный, а актеры от бога. Эмоции передаются: и похохочешь, и всплакнешь где-то вместе с вами. Творческого процветания, любви зрителей!" – пишет один из комментаторов.

"Ждем с нетерпением продолжения!!! Смотрим и пересматриваем!", "Здоровья Федору Викторовичу! Всего самого доброго! Пусть выздоравливает!!! Сватам без главы семьи Будько ну никак. Впрочем, как и нам, зрителям, без любимого артиста!!!" – поддерживают другие.

Публикация от Людмила Артемьева (@lyudmilartemyeva) 23 Авг 2018 в 9:07 PDT

Людмила Артемьева признается, что "Сваты" – это проект, в котором наигрывать эмоции не нужно. По ее словам, все приходит к артистам само, а зрители могут оценить по достоинству их юмор и игру.

Публикация от Людмила Артемьева (@lyudmilartemyeva) 22 Янв 2018 в 10:42 PST

Напомним, что 2 августа Федор Добронравов поздравил подписчиков с Днем ВДВ и опубликовал свою фотографию в форме десантника. Поклонники посчитали, что на Добронравов изображен в образе своего героя из популярного сериала "Сваты" – Ивана Будько.