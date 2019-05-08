Умер автор "Крылатых качелей"

Ушел из жизни известный российский и советский композитор Евгений Крылатов. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на ТАСС.
Как рассказала дочь Крылатова, автор музыки к фильмам "Приключения Электроника" и "Гостьи из будущего" был госпитализирован в одну из столичных клиник. У него была двусторонняя пневмония. Всего Крылатов создал музыку к более чем 160 фильмам и мультфильмам. Ему было 85 лет, добавляет РИА "ФАН".
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