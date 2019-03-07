Девушкам со сросшимися бровями вход в музей сделали бесплатным

Выставка "Viva la Vida. Фрида Кало и Диего Ривера" в столичном "Манеже" стала одним из лучших проектов последних нескольких лет. Она вызвала небывалый ажиотаж среди поклонников искусства, которые были готовы стоять часами в очереди, чтобы посмотреть на картины самой известной пары латиноамериканских художников. Выставку даже пришлось продлевать!

Трагическая биография Фриды Кало уже много десятилетий вызывает интерес по всему миру. Порой кажется, что подобных испытаний человек не в силах вынести – художница 32 раза оказывалась на хирургическом столе! После перенесенного в детстве полиомиелита всю жизнь хромала, скрывая этот недостаток длинными национальными платьями. В юности попала в автомобильную аварию – автобус, в котором она ехала, столкнулся с трамваем. В итоге у Фриды в трех местах был поврежден позвоночник, сломаны два бедра, а иссушенная полиомиелитом нога переломана в 11 местах. Целый год художница была прикована к постели! Но и после этого из-за проблем с позвоночником ей до конца дней надо было носить гипсовые корсеты.

Но боль физическая – ничто по сравнению с болью душевной. Муж – любимый, обожаемый Диего Ривера – открыто изменял Фриде, но каждый раз падал в ноги и клялся, что это в последний раз. Причем спал он даже с младшей сестрой художницы Кристиной!

Все эти личные трагедии находили выплеск в творчестве Фриды, которая живописи никогда не обучалась. "Всего-то несколько царапин" – так называется полотно художницы, созданное после показной измены своего мужа. На ней изображена искалеченная женщина и мужчина с равнодушным лицом. А картину "Больница Генри Форда" по мотивам традиционных мексиканских картин-ретабло в 1932 году она написала после очередного выкидыша – ее репродуктивное здоровье оказалось подорванным из-за той страшной аварии в молодости. На картине все предметы соединены с Фридой пуповинами и имеют символическое значение. Плод – потерянный ребенок, орхидея – подарок любимого Диего, улитка – медленно ползущее время. Ну а одна из самых известных картин Фриды, представленная в Москве, – "Сломанная колонна" (1944). Это своего рода манифест ее страданий и стойкости к ударам судьбы, художественный символ силы женщины.

Символы, смыслы и подтексты в творчестве Фриды изучать крайне интересно. И грамотная организация выставочного пространства "Манежа" этому способствует – левая (красная) половина отдана под работы Фриды. Правая (синяя) посвящена Диего Ривере. А в центральной части экспозиции они встречаются, символизируя тем самым соединение двух уникальных личностей в одну историю трагической любви.

Диего Ривера бывал в стране Советов дважды, дружил с Владимиром Маяковским, Сергеем Эйзенштейном и Львом Троцким. Последний, кстати, после высылки из Союза жил именно в доме Фриды и Диего в Мехико. Самой Кало побывать в СССР так и не удалось, но она заочно была влюблена в нашу страну. А когда поступило предложение написать несколько полотен, была безмерно счастлива и всем говорила, что рисует для "музея в Союзе".

С этими картинами связана еще одна, рассказанная на выставке история. В 1940-м Фрида написала картину "Раненый стол", посвященную ее разводу Диего Риверой. Она считалась самой большой, созданной Фридой. Отправленная в СССР в качестве "дара дружбы" картина хранилась в Москве, пока муж художницы не попросил советское правительство дать возможность показать полотно в Польше в 1954 году. Но после выставки оно исчезло, и до сих пор искусствоведы продолжают ломать голову над возможным местонахождением шедевра. А на выставке в "Манеже" о том полотне можно судить по большой фотографии.

Экспозиция построена интересно еще и потому, что позволяет взглянуть объемно на жизнь и творчество двух самых известных латиноамериканских художников. Их письма, традиционные мексиканские костюмы, древние глиняные фигурки – для понимания Диего и Фриды крайне важен контекст! Лекции, кинопоказы, перформансы, которые тут проходят регулярно, так же помогают лучше понять во многом сюрреалистичное творчество Кало и Риверы.

...В 1953 году, незадолго до смерти, Фриде Кало ампутировали ногу. Вскоре после операции ее привезли на открытие последней выставки. Художницу внесли на носилках и положили на кровать в центре зала. Фрида шутила, пела, курила и пила, надеясь, что алкоголь поможет снять боль. И вот это желание жить, любить, принимать мир со всеми его минусами – главный урок, которому учит выставка.

Кстати, 8 марта для всех посетителей в образе Фриды Кало или Диего Риверы вход на выставку бесплатный. Если же сросшиеся брови – не ваш конек, работающая на выставке бьюти-студия поможет добавить того, чего не дала природа. Цветок в волосах сделает образ завершенным. Чтобы быть как Фрида.