Девушкам со сросшимися бровями вход в музей сделали бесплатным
Трагическая биография Фриды Кало уже много десятилетий вызывает интерес по всему миру. Порой кажется, что подобных испытаний человек не в силах вынести – художница 32 раза оказывалась на хирургическом столе! После перенесенного в детстве полиомиелита всю жизнь хромала, скрывая этот недостаток длинными национальными платьями. В юности попала в автомобильную аварию – автобус, в котором она ехала, столкнулся с трамваем. В итоге у Фриды в трех местах был поврежден позвоночник, сломаны два бедра, а иссушенная полиомиелитом нога переломана в 11 местах. Целый год художница была прикована к постели! Но и после этого из-за проблем с позвоночником ей до конца дней надо было носить гипсовые корсеты.
Но боль физическая – ничто по сравнению с болью душевной. Муж – любимый, обожаемый Диего Ривера – открыто изменял Фриде, но каждый раз падал в ноги и клялся, что это в последний раз. Причем спал он даже с младшей сестрой художницы Кристиной!
Все эти личные трагедии находили выплеск в творчестве Фриды, которая живописи никогда не обучалась. "Всего-то несколько царапин" – так называется полотно художницы, созданное после показной измены своего мужа. На ней изображена искалеченная женщина и мужчина с равнодушным лицом. А картину "Больница Генри Форда" по мотивам традиционных мексиканских картин-ретабло в 1932 году она написала после очередного выкидыша – ее репродуктивное здоровье оказалось подорванным из-за той страшной аварии в молодости. На картине все предметы соединены с Фридой пуповинами и имеют символическое значение. Плод – потерянный ребенок, орхидея – подарок любимого Диего, улитка – медленно ползущее время. Ну а одна из самых известных картин Фриды, представленная в Москве, – "Сломанная колонна" (1944). Это своего рода манифест ее страданий и стойкости к ударам судьбы, художественный символ силы женщины.
Символы, смыслы и подтексты в творчестве Фриды изучать крайне интересно. И грамотная организация выставочного пространства "Манежа" этому способствует – левая (красная) половина отдана под работы Фриды. Правая (синяя) посвящена Диего Ривере. А в центральной части экспозиции они встречаются, символизируя тем самым соединение двух уникальных личностей в одну историю трагической любви.
Диего Ривера бывал в стране Советов дважды, дружил с Владимиром Маяковским, Сергеем Эйзенштейном и Львом Троцким. Последний, кстати, после высылки из Союза жил именно в доме Фриды и Диего в Мехико. Самой Кало побывать в СССР так и не удалось, но она заочно была влюблена в нашу страну. А когда поступило предложение написать несколько полотен, была безмерно счастлива и всем говорила, что рисует для "музея в Союзе".
С этими картинами связана еще одна, рассказанная на выставке история. В 1940-м Фрида написала картину "Раненый стол", посвященную ее разводу Диего Риверой. Она считалась самой большой, созданной Фридой. Отправленная в СССР в качестве "дара дружбы" картина хранилась в Москве, пока муж художницы не попросил советское правительство дать возможность показать полотно в Польше в 1954 году. Но после выставки оно исчезло, и до сих пор искусствоведы продолжают ломать голову над возможным местонахождением шедевра. А на выставке в "Манеже" о том полотне можно судить по большой фотографии.
Экспозиция построена интересно еще и потому, что позволяет взглянуть объемно на жизнь и творчество двух самых известных латиноамериканских художников. Их письма, традиционные мексиканские костюмы, древние глиняные фигурки – для понимания Диего и Фриды крайне важен контекст! Лекции, кинопоказы, перформансы, которые тут проходят регулярно, так же помогают лучше понять во многом сюрреалистичное творчество Кало и Риверы.
...В 1953 году, незадолго до смерти, Фриде Кало ампутировали ногу. Вскоре после операции ее привезли на открытие последней выставки. Художницу внесли на носилках и положили на кровать в центре зала. Фрида шутила, пела, курила и пила, надеясь, что алкоголь поможет снять боль. И вот это желание жить, любить, принимать мир со всеми его минусами – главный урок, которому учит выставка.
Кстати, 8 марта для всех посетителей в образе Фриды Кало или Диего Риверы вход на выставку бесплатный. Если же сросшиеся брови – не ваш конек, работающая на выставке бьюти-студия поможет добавить того, чего не дала природа. Цветок в волосах сделает образ завершенным. Чтобы быть как Фрида.
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