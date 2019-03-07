Кирилл Белоруков и Полина Телешова: "Очень хочется снова окунуться в кремлевскую атмосферу"

В Кремлевском дворце в Москве 13 апреля пройдет Чемпионат Европы WDC 2019 среди профессионалов по латиноамериканским танцам. На турнир съедутся лучшие пары континента.

Один из фаворитов турнира и безусловный претендент на финал – сильнейший российский дуэт Кирилл Белоруков и Полина Телешова. Пара уверенно занимает четвертую строку в мировом рейтинге, и за последние два года неизменно оказывалась в финалах всех турниров, в которых принимала участие. Мы побеседовали с Кириллом и Полиной об их ближайших планах, о задачах, которые ставит российский дуэт на чемпионат Европы, и о многом другом.

Счастье для танцора

Кирилл: Для нас каждый турнир – это прежде всего встреча с нашими зрителями. Судьи – это второстепенно. Мы танцуем для публики, нам очень важен контакт с залом. Наша задача показать свой лучшей танец зрителям, которые пришли посмотреть на то, чего мы достигли. Они этого ждут, и мы для них работаем.

Полина: Я согласна. Именно публика больше всего ждет нашего выступления, эмоций, которые мы можем дать ей своим танцем. Именно со зрителями у нас устанавливается эмоциональный контакт. А судьи просто выполняют свою работу.

Когда ты работаешь много, упорно, идешь к своей цели, развиваешься и это оценивается по достоинству, и в итоге ты занимаешь то место, которое в данный момент действительно заслуживаешь, вот такое сочетание затраченных усилий с соответствующими им оценками, мне кажется, больше всего нас радует. А если еще и публика оценит мастерство, эмоционально откликнется, то это уже счастье для танцора. Каждый человек хотел бы, чтобы то, над чем он работает оценивалось по достоинству в конечном итоге. И когда это все соединяется, ты получаешь удовлетворение от своей работы. Это и есть счастье.

Кирилл: Кроме танцев самое большое удовольствие я получаю от общения с друзьями. Для меня это тоже счастье. Тем более, что, к сожалению, выделять на это время удается не так часто, как хотелось бы.

Полина: Действительно, свободного времени в жизни танцора не так много. К счастью, я от самих танцев получаю огромное удовольствие. Но кроме этого танцы дают мне очень много других возможностей. Я могу путешествовать, я могу обзаводиться новыми знакомыми. Иногда в дальнейшем они становятся моими друзьями.

Латина двадцать лет назад и сейчас – это совершенно разные вещи

Кирилл: Как и любой вид спорта или искусства, да вообще все в современном мире, спортивные танцы постоянно развиваются, что-то меняется. Латина двадцать лет назад и сейчас – это совершенно разные вещи. Я считаю, что каждый год наш вид становится все лучше и лучше. Нет никакого регресса, только прогресс. И разница между тем, как выглядели латиноамериканские танцы 20 лет назад и сейчас, огромная.

Полина: Новшества постоянно какие-то появляются. И это очень хорошо, потому что перемены, развитие нужны в любом деле. Иначе начинается застой. К счастью, у нас в спортивных танцах этого нет. Все очень быстро меняется, поэтому и интерес к танцевальному спорту постоянно растет.

Балет, балет, балет

Кирилл: С самого начала занятий танцами, еще в детстве, мне не нравилось, что много приходится тренироваться. В общем-то и сейчас ничего не изменилось (смеется). Поэтому обычно в свободное время мне хочется от танцев отдохнуть, расслабиться. Так что я не могу сказать, что стремлюсь попробовать себя в каком-то еще другом хореографическом направлении. Но смотреть – это другое дело. Я сейчас увлекся балетом. Начал регулярно посещать Большой театр. Мне очень нравится классический танец. Это невероятно красиво. С начала этого года уже дважды ходил в Большой театр. И есть желание пересмотреть там все балетные спектакли. "Щелкунчик" уже видел трижды и с удовольствием пойду на него еще.

Полина: А мне всегда нравились тренировки, любила с детства много тренироваться и сейчас люблю. Но я согласна с Кириллом, в том, что график тренировок и соревнований у нас такой плотный, что в редкие свободные минуты все-таки желания что-то еще танцевать не возникает. Но смотреть как это делают другие, мне нравится. Я очень люблю европейскую программу. И я тоже, как и Кирилл, очень люблю балет. Это невероятно тяжелый труд. Когда сам хореографией занимаешься, понимаешь, насколько это трудно, как тяжело дается то, что на сцене выглядит так легко и красиво. Мы хорошо знаем, что стоит за этими воздушными движениями и безмятежностью на лице. В марте собираюсь пойти на балет в Большой театр.

Еще мне нравится смотреть, опять же, не самой заниматься, а именно смотреть, как развиваются современные направления в танцах. Назвать не смогу, потому что не очень в них разбираюсь, но наблюдать люблю.

Если бы...

Кирилл: Если бы я не пошел в танцы, то выбрал бы хоккей. Я из Ярославля. У нас очень известная, перспективная команда "Локомотив". У нас все болеют за нее. Я тоже болельщик. Очень люблю этот спорт.

Полина: Я в детстве занималась гимнастикой и плаваньем, так что, если бы не пошла в танцы, то чем-то из этого занималась бы.

Кирилл: Если бы пришлось выбирать какую-то другую профессию, не танцы, я бы пошел куда-нибудь в шоу-бизнес. Что-то связанное с индустрией развлечений. Возможно, ведущим. Не тамадой, конечно (смеется).

Полина: Я бы пошла учиться на экономический факультет МГУ. В данный момент учусь на бакалавра на факультете искусств МГУ.

В двух словах друг о друге

Кирилл: Полина умеет слушать. Это очень ценное ее качество.

Полина: А я очень ценю в Кирилле его чувство юмора и за харизму. С ним очень легко общаться.

Цель на кремлевский турнир — максимально высокий результат

Кирилл: Год у нас был довольно стабильный, никаких больших изменений не происходило. Сейчас хотим подготовиться к чемпионату Европы, чтобы подойти к нему в отличной форме и показать свой лучший танец.

В данный момент у нас Asian Open Dance Tour – танцевальное мероприятие из четырех турниров. Они проходят в Токио, Тайпее, Сеуле и Шанхае. Кроме самых известных престижных соревнований, таких как кремлевский, Блэкпул и другие британские турниры я еще очень люблю танцевать как раз в Корее и в Китае. В Азии мне очень нравится публика. Зрители всегда хорошо принимают.

Полина: В этих странах энергетика на турнирах хорошая, очень приятно танцевать. Там все в совокупности: и зал, и публика, и судьи, и музыка, все замечательно. Люди принимают тепло. Атмосфера создается приятная, комфортная.

Кирилл: Из азиатского тура мы вернемся 10 марта. Затем у нас будет Чемпионат России, и потом уже чемпионат Европы в Кремле. Цель на кремлевский турнир – максимально высокий результат. Для нас важно показать свое развитие, доказать, что мы не сидели год сложа руки, продемонстрировать свой прогресс зрителям и судьям.

Полина: На чемпионате Европы хотелось бы показать свой максимум. Есть некоторые изменения, которые мы сейчас готовим, отрабатываем. И очень хочется снова окунуться в кремлевскую атмосферу, встретиться с этой публикой, услышать нашу любимую музыку, живой оркестр и вновь пережить это волшебное чувство на кремлевском паркете, которое возникает всякий раз, когда там танцуешь.

Генеральный партнер чемпионата Европы – "Газпромбанк" (АО). Организатор танцевального события, а также его постоянный ведущий – заслуженный деятель искусств России, президент РТС, почетный вице-президент WDC, Вице-президент APDC Станислав Попов.