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Культура

"Чувствую себя беззащитной": героиня рассказала о книге "Я – Сания"

Фото: pixabay.com
Издательство "Эксмо" совместно с фондом "Арифметика добра" и фондом Геннадия и Елены Тимченко выпустили книгу "Я – Сания". Это исторя лишений и страданий, которые пришлось пережить выросшему в детском доме ребенку.
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Посвященная выходу новой книги Дианы Машковой и Сании Испергеновой "Я – Сания" пресс-конференция была нестандартной совсем не за счет того, что гостей ждали необычные форматы взаимодействия или их ждали разнообразные развлечения. Этот пронзительный эффект был достигнут потому, что все выступающие – а это взрослые люди, не понаслышке знакомые с темой сиротства, говорили о произведении с комом в горле и слезами на глазах.

"В этой книге много того, что я вообще никогда никому не рассказывала, много личного", – рассказала соавтор книги "Я – Сания", художник, сотрудник фонда "Арифметика добра" Сания Испергенова. Она добавила, что ей пишут многие выпускники детских домов. Они благодарят ее за откровенность, но признаются, что сами вряд ли бы смогли так "раздеться".

"Последние три месяца я чувствую себя беззащитной и обнаженной, это довольно тяжело для меня. Мне говорили: расскажешь, выплеснешь – станет легче. Пока легче не стало", – добавила Сания Испергенова. Тем не менее, она подчеркнула, что не жалеет о том, что написала столь откровенную книгу.

"Я сделала это для того, чтобы вы поняли, мы – другие. Мы действительно не понимаем, как это – любить, как это, когда тебя в детстве носят на руках, когда есть рядом кто-то близкий, кому можно доверять. Я все это рассказала и для того, чтобы другие сироты не боялись говорить о себе", – рассказала соавтор книги "Я – Сания".

"Я ходила вокруг Сании три года, чтобы уговорить ее рассказать свою историю", – рассказала о процессе создания их совместной работы писатель, приемная мама, руководитель направления Просвещение фонда "Арифметика добра" Диана Машкова. Она добавила, что это уже вторая книга из цикла "Голос ребенка".

Диана Машкова подчеркнула, что крайне важно давать высказаться детям, которые прошли через систему детских домов. Большинство людей, уверена писатель, даже не представляют, как живут такие дети. "Сания до шести лет не знала, что у нее есть имя, потому что никто их не звал по имени, не знала, пока не попала в больницу и не увидела обычных детей, что вообще-то у всех бывают мамы", – поведала писатель.

"Сания – невероятный, сильный человек со стержнем, который смог пройти испытания и справиться с ними", – уверена Диана Машкова.

"Я хотела сказать огромное спасибо Сании за ее смелось, за то, что она не побоялась рассказать много личных вещей", – отметила руководитель фонда "Арифметика добра" Наиля Новожилова. Она подчеркнула, что возглавляемая ею организация постоянно пытается показать обществености "голос ребенка", чтобы люди понимали реальное положение дел.

"К сожалению, большинство сирот, живущих в учреждениях, боятся публично говорить о том, что происходит, боятся потерять даже те крохи внимания и поддержки, которые у них есть. Не все выпускники готовы честно рассказывать", – посетовала Наиля Новожилова.

Она отметила, что даже прочитав книгу "Я – Сания", многие люди не могут поверить, что все написанное в ней – правда. Однако она, знающая героиню на протяжении четырех лет, а также постоянно бывающая в детских домах может подтвердить, что, к сожалению, изложенное в произведении происходит на самом деле.

 

 

"Я взрослый человек, давно в теме сиротства и сам приемный отец. Я читаю книги, но очень редко они могут оказать на меня и мое мировоззрение влияние. Книга "Я – Сания" повлияла", – признался основатель фонда "Арифметика добра", приемный отец 17 детей Роман Авдеев. Он добавил, что книга заставила его еще острее осознать тот факт, что дети не должны жить в детских домах.

Как отметила Диана Машкова, вместе с Санией Испергеновой они работали над книгой целый год. "И писать ее, и читать – нелегкий труд. Но без таких книг очень сложно менять представления общества о детских домах", – подчеркнула писатель.

Слова об изменении отношения общества к проблеме сиротства могут показаться кому-то излишне пафосными и самонадеянными, однако их истинность подтверждается самой жизнью. Так, после презентации первой книги Дианы Машковой о приемном родительстве "Если б не было тебя" пять лет назад появился Клуб приемных родителей. Сейчас он превратился в крупномасштабное комьюнити из 1,6 тысячи семей. Почти 400 детей нашли свои новые семьи, и ни один ребенок из семьи-члена клуба не был возвращен в детский дом.

Фонд "Арифметика добра" шаг за шагом будет делать так, чтобы голоса детей-сирот становились слышнее. Это поможет приблизить наступление момента, когда все общество наконец поймет, что дети не должны жить в детских домах – ни в хороших, ни в плохих. Место детей – в семьях, где у них будут любящие и понимающие взрослые.

Книгу "Я – Сания" можно приобрести в книжных магазинах, а также заказать на сайте фонда "Арифметика добра".

3 декабря 2019, 19:08

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