В Сети появился новый тизер скандального проекта "Содержанки"

Опубликованный создателями ленты ролик проливает свет на события новых серий. Расследование дела об убийстве супруги Игоря возобновится, что заставит большинство героев поволноваться. Разобраться попытается и Елена Широкова, которую сыграла Дарья Мороз, но ее остановит новый избранник.
Кроме того, зрителей ждут пикантный сцены с участием Мороз. Актриса покажет все, на что способна.
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