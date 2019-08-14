"Так себе режиссер": Богомолова высмеяли за неумение снимать

Телеведущая недавно нарушила молчание и подтвердила свои отношения с Константином Богомоловым, выложив совместное видео. Тогда Ксения Собчак поздравляла режиссера с днем рождения, назвав его своей жар-птицей, а саму публикацию признанием в любви. Создатель фильма "Содержанки" добавил, что Ксения делает его самым счастливым.
На последнем видео скандальная телеведущая сидит на возвышенности, похожей на яхту. В отражении видно, что съемку осуществляет сам Константин Богомолов. Одни подписчики отметили, что у Ксении необычная манера ведения блога, другие – что она выглядит очень счастливой. Но отыскались и те, кто нашел к чему придраться.
Пользователи недооценили талант Константина Богомолова и внешность его пассии. "Так себе режиссер, конечно", "Постоянно дурью маешься! Так можно охарактеризовать все твои дела, Ксения", "Лошадь продажная", – написали подписчики. Некоторые отметили, что в таком ракурсе Ксения Собчак чем-то походит на Дарью Мороз, бывшую супругу режиссера.
Напомним, что марте этого года Ксения Собчак официально объявила о расторжении брака с актером Максимом Виторганом, а в середине лета спровоцировала слухи о скорой свадьбе с режиссером Константином Богомоловым. Недавно появилась информация, что звездная пара собирается узаконить свои отношения 13 сентября.
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