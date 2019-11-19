Юрий Соломин загремел в больницу

Актера и режиссера Юрия Соломина госпитализировали с подозрением на пневмонию. Официальных комментариев от его родных пока не поступало.
Как передает телеканал "360", у Соломина в течение нескольких дней держалась высокая температура. Когда ему стало совсем нехорошо, он вызвал скорую помощь. Осмотревшие его врачи решили, что 84-летнего актера необходимо доставить в больницу.
Соломин до последнего не обращал внимания на самочувствие. Состояние здоровья знаменитого артиста уточняется, добавляет Пятый канал.
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