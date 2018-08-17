Звезда "Убойной силы" в реанимации с кровоизлиянием в мозг

Евгений Леонов-Гладышев в тяжелом состоянии находится в реанимации. Актера прооперировали после кровоизлияния в мозг.

Врачи ждут, пока состояние звезды сериалов "Убойная сила" и "Улицы разбитых фонарей" улучшится. Только тогда можно будет провести полный осмотр пациента.

Артист находится в реанимации отделения нейрохирургии Елизаветинской больницы Санкт-Петербурга. 66-летнего Леонова-Гладышева госпитализировали и экстренно прооперировали накануне.

Евгений Леонов-Гладышев – заслуженный артист России, актер и режиссер. Он известен по ролям в картинах "Волны Черного моря", "Сибириада", "Место встречи изменить нельзя". Популярности ему добавило участие в сериалах "Улицы разбитых фонарей" и "Убойная сила". Всего на счету актера более 70 ролей в театре и кино, напоминает РИА Новости.

Евгений Леонов родился в 1952 году, снимается в кино с 1972-го. В 1975 году изменил фамилию на Леонов-Гладышев, чтобы избежать путаницы с тезкой, знаменитым актером Евгением Леоновым.

Телесериал "Убойная сила" выходил на экраны в 2000-2005 годах, всего было снято 57 серий, разбитых на шесть сезонов. Фильм снят по мотивам произведений писателя Андрея Кивинова. Леонов-Гладышев на протяжении пяти сезонов играл роль майора (а с четвертого сезона – подполковника) Анатолия Шишкина.

