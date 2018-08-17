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Звезду российских сериалов экстренно госпитализировали

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Евгений Леонов-Гладышев экстренно госпитализирован. Артиста доставили в Елизаветинскую больницу в Петербурге, передает РИА ФАН. Причины, по которым актеру понадобилась медицинская помощь, уточняются. По неподтвержденным данным, у звезды российских сериалов черепно-мозговая травма.

Евгений Леонов-Гладышев сыграл более чем в 100 фильмах и сериалах. Среди самых известных его работ – картины "Место встречи изменить нельзя", "Огни", "Убойная сила", "Бандитский Петербург" и "Улицы разбитых фонарей".

17 августа 2018, 08:34

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