Звезду российских сериалов экстренно госпитализировали

Евгений Леонов-Гладышев экстренно госпитализирован. Артиста доставили в Елизаветинскую больницу в Петербурге, передает РИА ФАН. Причины, по которым актеру понадобилась медицинская помощь, уточняются. По неподтвержденным данным, у звезды российских сериалов черепно-мозговая травма.

Евгений Леонов-Гладышев сыграл более чем в 100 фильмах и сериалах. Среди самых известных его работ – картины "Место встречи изменить нельзя", "Огни", "Убойная сила", "Бандитский Петербург" и "Улицы разбитых фонарей".