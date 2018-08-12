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Культура

Актер из "Убойной силы" умер в 66 лет

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Скончался актер Анатолий Узденский. Ему было 66 лет, передает URA.RU.

По предварительным данным, причиной смерти артиста стали проблемы с сердцем. Узденский умер в Новосибирске, где проводил свой отпуск. О дате и месте проведения гражданской панихиды будет объявлено дополнительно.

Анатолий Узденский получил всероссийскую известность после выхода фильмов "Бандитский Петербург", "Улицы разбитых фонарей", "Вызов" и "Убойная сила". На его счету более 50 киноработ.

12 августа 2018, 19:05

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