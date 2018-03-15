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Гафт задыхался у гроба с Табаковым

Валентин Гафт. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
В Московском художественном театре простились с его руководителем Олегом Табаковым. Чтобы пройти мимо гроба с телом мастера и отдать ему дань уважения, коллеги, друзья и поклонники терпеливо отстояли в многочасовой очереди.

Продолжение: Москва простилась с Табаковым бравурным маршем и криками "Браво!"
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На сцене рядом с гробом Табакова выстроилась практически вся труппа МХТ, артисты созданной режиссером "Табакерки", студенты Школы-студии МХАТ и воспитанники школы для одаренных детей, которую возглавлял Табаков. Последнее "прощай" мэтру также сказали актеры Станислав Любшин, Ольга Остроумова, Федор Бондарчук, Вениамин Смехов, Рената Литвинова, Игорь Костолевский, Дарья Мороз, Игорь Верник, Алексей Кравченко, Анатолий Белый, телеведущий Иван Ургант. Всего с Олегом Павловичем простились несколько тысяч человек.

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Олег Павлович Табаков

Олег Павлович Табаков актер

Проводить друга в последний путь пришел известный актер Валентин Гафт. Как сообщил корреспондент Dni.Ru, артист сильно постарел и выглядел неважно: "Совсем плох, не смог встать со стула, сидя читал стихи по памяти, сильно задыхался".

Слухи о тяжелой болезни Валентина Иосифовича ходят давно. Известно, что актер уже перенес несколько сложнейших операций, на сутки был погружен в кому и дышал с помощью аппарата искусственной вентиляции легких. Врачи и родные артиста держат диагноз в тайне, что стало причиной появления разнообразных сплетен и заставило поклонников переживать за своего любимца. При этом Гафт все же нашел в себе силы прийти к близкому человеку. Они дружили с Табаковым много лет.

Валентин Гафт. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Напомним, 27 ноября 2017 года Олег Табаков был доставлен в отделение реанимации и интенсивной терапии Первой городской больницы имени Пирогова. Врачи диагностировали сепсис – заражение крови. Резкое ухудшение наступило 2 декабря – артист впал в так называемое состояние глубокого оглушения, являющееся предкомным. А 12 марта 2018 года Олег Павлович умер от сердечного приступа. 

Автор: Руслана Алексеева15 марта 2018, 14:47
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Каким запомнился Олег Табаков

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