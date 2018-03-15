Дочь Табакова почернела от горя

Наследница тяжело переживает уход актера. Отец умер незадолго до ее 12-го дня рождения.



В Московском художественном театре продолжается церемония прощания с его руководителем Олегом Табаковым. За два с половиной часа великому актеру, режиссеру и педагогу поклонились несколько тысяч человек. Первыми к гробу пустили его воспитанников – учеников Школы-студии МХАТ.

Марина Зудина сидит у гроба в черных очках, скрывающих опухшие от слез глаза. Соболезнования вдове мэтра выразили министр культуры Владимир Мединский, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, артисты и друзья.

Рядом с Мариной находятся наследники – 22-летний Павел и 11-летняя Мария. Но если молодой человек встает, чтобы принять соболезнования, то девочка почти неподвижна и, кажется, просто почернела от горя. Она очень тяжело переживает утрату отца, который покинул ее незадолго до дня рождения – 7 апреля Маше исполнится 12 лет.

Напомним, что 27 ноября 2017 года Олег Табаков был доставлен в отделение реанимации и интенсивной терапии Первой городской больницы имени Пирогова. Врачи диагностировали сепсис – заражение крови. Резкое ухудшение наступило 2 декабря – артист впал в так называемое состояние глубокого оглушения, являющееся предкомным. А 12 марта 2018 года Олег Павлович умер от сердечного приступа.

