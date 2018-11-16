Российский музыкант сыграл на концерте и внезапно умер

Скончался гитарист Иван Смирнов. Ему было 62 года, передает "360". "Сегодня отошел к Господу один из лучших гитаристов России – Иван Смирнов. Всех верующих людей очень прошу помолиться об упокоении его грешной души", – сообщил в Facebook музыкант Андрей Большаков.

Смерть артиста, которого поклонники и коллеги называли русским Хендриксом, была внезапной. Накануне днем он почувствовал себя плохо, потерял сознание и умер. За два дня до смерти Смирнов выступил на концерте в честь юбилея Юрия Нугманова, пишет EG.ru.

По данным НСН, родным братом Ивана Смирнова является известный православный священник, протоиерей Димитрий Смирнов. А прадедом гитариста был священномученик Василий (Смирнов).