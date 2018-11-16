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Культура

Известный певец умер от пневмонии

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Скончался кантри-певец Рой Кларк. Музыканту было 85 лет, передает RT со ссылкой на The New York Times. Кларк умер в своем доме в Талсе, штат Оклахома. Причиной смерти медики назвали осложнения после пневмонии.

Имя Роя Кларка занесено в Зал славы кантри-музыки. Он является обладателем премии "Грэмми".




16 ноября 2018, 08:41

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