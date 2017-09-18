Группа Rammstein опровергла слухи о распаде

Знаменитая немецкая рок-группа Rammstein сделала официальное заявление по поводу слухов о распаде коллектива. Артисты отметили, что пока не готовы завершить карьеру.
"У нас нет секретных планов по выпуску прощального альбома и по проведению последнего турне, – гласит текст сообщения, опубликованного на официальном сайте группы. Слухи о распаде коллектива распространил местный таблоид Bild.
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