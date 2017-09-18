Группа Rammstein завершила карьеру

Несмотря на то, что официально о прекращении существования группы Rammstein объявлено не было, СМИ говорят о распаде коллектива как о свершившемся факте. Сообщается, что следующий альбом станет для музыкантов последним, передает "Газета.ru". При этом новых альбомов Rammstein не выпускал с 2009 года. Также в 2019 году группа может отправиться в прощальный тур.