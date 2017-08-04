В Москве создадут археологический музей под открытым небом

Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился создать археологический музей под открытым небом. Он появится на Хохловской площади, пишет "Газета.ru".

"Впервые создается открытый археологический парк, где столичные жители и туристы могут полюбоваться стариной Москвы", – заявил градоначальник. Сроки открытия музея озвучены не были.

