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Культура

Сексуальный смысл сказок Ганса Христиана Андерсена

Фото: GLOBAL LOOK press
4 августа 1875 года умер великий датский писатель, чье имя знает каждый ребенок – Ганс Христиан Андерсен. Сказочник оставил нам в наследие множество своих шедевров, и при том, между строк в его творениях часто скрывался совсем не детский смысл. Dni.Ru решили разобраться в том, где в сказках Андерсена скрывался сексуальный подтекст.
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Ганс Христиан Андерсен рос непривлекательным, закомплексованным ребенком. Может быт поэтому, личная жизнь у писателя не сложилась – он умер бездетным и одиноким.

Зато отсутствие женщин в жизни Андерсена положительно сказалось на его творчестве, так как он буквально жил сказками. Такая сублимация не прошла даром: недостаток сексуальной жизни и обилие эротических фантазий буквально сквозят в каждой сказке писателя. 

"Красная шапочка"

Эта сказка Андерсена буквально пропитана сексуальной тематикой. Не даром, герои этого произведения часто фигурируют в порнофильмах или эротических рассказах. 

Посыл этой сказки очевиден. Красная Шапочка олицетворяет собой неопытную, юную девушку, которой стоит опасаться сексуальных, распутных мужчин (волк). Особенно ярко этот момент проявляется в сцене, где волк, съев бабушку, пытается заманить Шапочку в постель. 

"Дюймовочка"

Дюймовочка – также олицетворяет собой молодую девушку, которая пытается сепарироваться с родителями и покидает родной дом. Ну а дальше главной героини приходится столкнуться с разными типажами мужчин, которым от нее надо только одно.

Устав быть взрослой девочкой Дюймовочка выходит замуж за "папика" (крот), а заскучав, бросает его ради молодого и сексуально активного принца.  

"Снежная королева"

В этой сказке отражается нездоровое сексуальное влечение взрослой женщины (Снежная королева) к юному красавцу (Кай). При этом, возлюбленный дамы ведет себя как и подобает в таком союзе – вяло и пассивно. 

"Огниво"

В этой сказке между солдатом и принцессой и вовсе разгораются нешуточные страсти. Так, в одной из сцен книги собака приносит спящую принцессу в каморку к солдату. Вместе они проводят ночь, а утром принцесса вспоминает об "удивительном сне". 

"Свинопас"

Эта сказка – настоящая инструкция по соблазнению капризных, гламурных дамочек. Переодетый в свинопаса принц дарит принцессе разные безделушки в обмен на поцелуи (но судя по всему, ими дело не ограничилось). А когда разбалованная девица начинает входить во вкус и получать сексуальное удовольствие, принц разоблачает себя и бросает ее. 

Автор: Рудольф Великолепный4 августа 2017, 11:21

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