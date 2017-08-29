Пять самых дорогих клипов Майкла Джексона (ВИДЕО)

Все еще немного странно осознавать, что Майкла Джексона больше нет. На песнях и клипах короля поп-музыки выросло целое поколение, и вне зависимости от отношения к творчеству артиста, кажется, не было человека на планете, кто не знал бы его имени.

Сложно отрицать тот факт, что именно благодаря Майклу Джексону наступила эпоха дорогих клипов – со сложной режиссурой, актерской массовкой, звездами кино и супермоделями в главных ролях. Таких музыкальных видео как у Джексона не было ни у одного артиста. Он тратил на съемки целые состояния, приглашая к работе над ними лучших из лучших.

Дни.Ру вспоминают клипы великого музыканта, которые вошли в список самых дорогих в истории.

Thriller, 1983 год



$ 1 000 000

Над 13-минутным клипом Thriller работал известный голливудский кинорежиссер и сценарист Джон Лэндис. Видео имело такой ошеломительный успех благодаря захватывающему сюжету и хореографии, что ролик получил несколько престижных наград, а музыкальным телеканалам по желанию телезрителей пришлось ставить его в эфир два раза в час. До "Триллера" ни один артист в мире не тратил такую баснословную сумму на создание клипа, поэтому Майкл Джексон стал своего рода основоположником культуры производства музыкальных видео.

Remember the Time, 1992 год

$ 2 000 000

Музыкальное видео в стилистике Древнего Египта для Джексона снял оскароносный режиссер Джон Синглтон. В работе над роликом, больше похожим на короткометражный фильм, приняли участие актер Эдди Мерфи, топ-модель Иман и баскетболист Мэджик Джонсон. Съемки заняли всего несколько дней.

Bad, 1987 год

$ 2 200 000

И снова не клип, а фильм. Хронометраж полной версии музыкального видео на песню Bad составляет почти 18 минут. Для показа по телевидению была смонтирована 4-минутная версия. Над клипом работал великий Мартин Скорсезе, сценарий к нему написал Ричард Прайс, а одну из ключевых ролей исполнил голливудский актер Уэсли Снайпс. Потребовалось шесть недель съемок в различных районах Нью-Йорка, чтобы воплотить в жизнь задумку режиссера.

Black or White, 1991 год

$ 4 000 000

Еще одна совместная работа музыканта и режиссера Джона Лэндиса. Этот клип стал одним из самых известных и скандальных в копилке Майкла Джексона. Он посвящен проблеме расовой дискриминации и показывает гнев артиста в отношении неравенства людей. Критики не оценили показанную на экране агрессию и откровенный сексуальный подтекст. Так или иначе, за него Джексон получил Грэмми и награду за "Выдающееся музыкальное видео". Ролик был снят с использованием спецэффектов, которые только начинали применяться для работы над голливудскими блокбастерами в 90-е.

Scream, 1995

$ 7 000 000

С момента проявления на экранах музыкального видео, где Майкл и его сестра Джанет беснуются от скуки на космической станции, прошло больше 20 лет, но рекорд по стоимости производства ролика до сих пор не побит – Scream и по сей день остается на первой строчке самых дорогих клипов в истории.