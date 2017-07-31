Где зарождалась Россия

Русская земля начиналась отсюда. Сегодня эти города – часть истории России, которой следует гордиться и которую нужно знать.

Старая Ладога сейчас – небольшой поселок в Ленинградской области. Мало кто помнит, что этот городок – первая столица Руси. Именно здесь сел княжить Рюрик. Считается, что город основан в 753 году. Говорят, что именно здесь похоронен Вещий Олег, пишет портал "Культура".

Великий Новгород славен великими же князьями. В разное время здесь правили Олег Вещий, Ярослав Мудрый, Александр Невский. Три столетия город был независимым центром собственной республики. Благодаря многочисленным археологическим находкам – взять хотя бы те же берестяные грамоты – удалось лучше понять культуру повседневности Древней Руси. Кстати, в Новгороде грамотность была всеобщей.

Если верить Повести временных лет, младший брат Рюрика Синеус сел княжить в Белоозере, современном Белозерске Вологодской области. Жители города – в свое время бывшем даже центром княжества – принимали участие во многих важнейших событиях своего времени. Среди них походы Вещего Олега на Киев, киевских походах Андрея Боголюбского и других.

В Изборске Псковской области сел княжить в древние времена младший брат Рюрика Трувор. Это произошло в 862 году. Городская крепость построена в XIV веке по указу изборского посадника Шелоги для защиты от ливонцев.

А вот Смоленск упоминается в Повести временных лет еще в событиях 862 года. Тогда во время южного похода варягов Аскольда и Дира он стал первым поселением, встретившимся им на пути. Город из-за своего географического положения всегда страдал от иноземных захватчиков: в XV веке, в основном от поляков. Досталось городу и от Наполеона.

Муром существовал еще до того, как на Русь пришли варяги. Самый древний памятник Мурома – Спасо-Преображенский собор, основанный в 1096 году. Муром – родина былин. Здесь родился Илья Муромец, позже упокоившийся в Киево-Печерской Лавре. Еще тут похоронены святые Петр и Феврония.

862 год считается годом основания Ростова Великого. Город одно время был центром собственного княжества. Здесь правил Ярослав Мудрый, который позже в этих землях основал Ярославль. Город считается центром традиционного художественного ремесла финифть.

Под 903 годом, когда князь Игорь познакомился с будущей княгиней Ольгой, упоминается славный город Псков. Город тоже был центром собственной независимой республики, но в 1510 году его присоединило к себе Великое княжество Московское. В соборном храме находящегося здесь Мирожского монастыря находятся лучше других сохранившиеся фрески домонгольского времени. Также в Пскове всегда было развито гончарное ремесло.

Углич основан в 937 году. В средних веках он был центром небольшого княжества, но его полностью сожгли татаро-монголы. Главным событием, связанным с Угличем, является загадочная смерть наследника русского престола царевича Дмитрия, младшего сына Ивана Грозного.

Брянск был одним из городов Черниговского княжества, но в XIII веке стал центром собственного, которое включало в себя Чернигов, Новгород-Северский и другие города, расположенные в том числе на территории современной Украины. Городу не везло, как и Смоленску: он становился жертвой вражеских военных походов. Говорят, именно тут жил Соловей-разбойник – главный противник Ильи Муромца. Отсюда же был родом и легендарный монах-богатырь Александр Пересвет.