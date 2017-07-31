Где зарождалась Россия

Секс и отношения Путешествия Премьеры недели Еда

Самое читаемое

Провокация 17-летней дочери Гузеевой взорвала Сеть (видео)
Свадьба внука Пугачевой оказалась роковой
У женившегося Дмитрия Шепелева будет ребенок
Звезда "Дома-2" оказалась дочерью Боярского
Королева объявила об уходе после пьяных загулов мужа
партнеры
Понедельник 31 июля
Лента новостей
22:02
В Москве мотоциклист-лихач протаранил автобус (видео)
21:57
Что стало с ногой Кудрявцевой
21:43
Во Внуково произошел пожар
21:39
В промзоне спасли увязших в гудроне щенков (видео)
21:31
На востоке Москвы в ДТП пострадал ребенок
21:22
Земля неумолимо приближается к катастрофе из-за климата
21:14
В Приморье насмерть разбилась знаменитая мотоциклистка
20:18
МВД разрешило садиться в самолет без бумажного билета
19:55
Синоптики необычно пожаловались Путину на мизерные зарплаты
19:54
Известный актер умер от осложнений из-за склероза
19:43
Кейт Миддлтон с "тарелкой" на голове покорила мир моды
19:16
Регионы представили лучшие заявки на президентские гранты
19:16
Операция по увеличению пениса впервые убила пациента
19:10
В Зеленограде построят "брутальный" переход
18:52
Неожиданный поворот в скандале с уходом Малахова
18:52
Порошенко отдал Украину на разграбление бандитам
18:45
Кафельникова объяснила истерику из-за наркотиков
18:22
Украинского двойника Лаврова затравили в соцсетях
18:14
Дело "пьяного" мальчика передали в суд
18:08
Самый богатый блогер разбился в Подмосковье
18:04
В списке богатейших россиян сменился лидер
18:01
Близкие рассказали о самочувствии Пугачевой
17:50
Роналду удивил суд нелепыми оправданиями
17:37
Ползающий на коленях Порошенко удивил Европу
17:29
В Москве из-за подозрительного чемодана перекрыли станцию метро
17:28
Ляшко обозвал американского посла на Украине животным
17:26
Родные сильно затянули с похоронами Олега Яковлева
17:21
Санкт-Петербург залило кипятком (видео)
17:16
53–летняя Лолита Милявская показала грудь в прозрачном боди
17:14
Российские регионы обсудили защиту прав дольщиков
17:08
Путина поразили школьные поборы в Калмыкии
16:48
Что нужно успеть сделать до конца лета
16:48
Соловьев прошелся по скандалу с уходом Малахова
16:40
По законам ЦБ "Югре" нет места в системе
16:38
Москвичей в День ВДВ оставят без спиртного
16:28
Семья долгожителей раскрыла секрет здоровья
16:21
Стешу Маликову упрекнули во лжи
16:13
Вскрылись скандальные факты об уходе Малахова с Первого канала
15:57
Внук Пугачевой хочет сбежать из России после свадьбы
15:54
Как Порошенко превращает Украину в "страну-зомби"
15:42
В Киеве водитель протаранил толпу
15:35
В новом здании Внуково за 3,5 млрд протекла крыша
15:33
Как выглядеть соблазнительно в белом
15:27
Как выглядела Алеся Кафельникова до жуткой интоксикации
15:26
Конкуренты открестились от Малахова
15:12
Бизнес-гороскоп на август 2017 года
15:12
Зачем Россия снова спасает Европу
14:55
Найден способ делать чипсы из медуз
14:55
Девушки устроили кровавое побоище на людях (видео)
14:47
Продавец вынесла из ювелирного украшения на 0,5 млн
14:43
Малахов хранит гробовое молчание по поводу своего ухода
14:31
Чем грозит Сбербанку массовый сбой
14:25
Электричка насмерть сбила велосипедиста в наушниках
14:19
В Москве объявлен желтый уровень опасности
14:09
В Испании пенсионера из России обокрали на 1,3 млн евро
14:04
За выходные в Турции скончались пять россиян
14:03
Тест-драйв Volkswagen Tiguan II
13:56
7 самых интересных мероприятий августа
13:55
Под Москвой задержали двух террористов "ИГ"
13:52
Кто и зачем "сливает" секреты коррупционных расследований
13:41
Подробности смертельной аварии с российским актером
13:36
Автомобильная арка Крымского моста замкнулась
13:27
Канделаки сообщила о беременности Исинбаевой
13:24
Порошенко лишил украинцев последней надежды
13:16
В России снимут голливудскую версию "Графа Монте-Кристо"
13:11
В Сеть утекли важные данные о новом iPhone
13:01
Слава возмущена обидными словами Ваенги
13:00
В России подскочил курс доллара
12:56
Неверов поговорил о счастье с молодыми политиками
12:55
В Томске на берегу озера нашли голову пропавшей девушки
12:46
На свадьбе в Мордовии обстреляли гостей и невесту
12:36
Рогозин оправдался за написанные стихи
12:30
ЕС отомстит США за санкции против России
12:24
Звезду "Дневника горничной" нашли мертвой
12:23
В память о принцессе Диане выпустят коллекцию одежды
12:06
Украинцу дали 12 лет за подготовку теракта в России
11:59
Андрей Малахов уходит с Первого канала
11:39
Неверов пообщался с участниками форума "Территория смыслов"
11:33
В Москве появится Эйфелева башня
11:25
Чего Трамп ждет от России
11:22
Сколько россиянам придется платить за связь после отмены роуминга
11:14
Фонарь проломил голову пенсионеру на северо-востоке Москвы
11:07
Астрологический прогноз с 31 июля по 6 августа
11:02
Как менялась Эдита Пьеха
11:00
Басков рассказал о свадьбе с Лопыревой
10:45
Футболист забил невероятный гол в свои ворота (видео)
10:44
Российский актер попал в смертельное ДТП
10:38
Смертник устроил теракт в Кабуле
10:31
В России закрывают крупную торговую сеть
10:29
Под Иркутском пропал трехлетний мальчик
10:18
Ночью Москву залило дождем
10:02
Россиянам оставили бесплатный алкоголь
10:01
Вахтангу Кикабидзе стыдно и грустно
10:01
Пьеха дорого заплатила за спасение родного человека
10:00
Свой канал в Telegram появился у управления кадров Москвы
09:46
Умер участник рэп-группы ЛСП
09:40
Шахматист Карякин стал отцом во второй раз
09:23
В Сбербанке произошел массовый сбой
09:21
Житель Урала ударил беременную жену ножом в живот
09:20
Александр Серов лег в постель с сестрой жены
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Провокация 17-летней дочери Гузеевой взорвала Сеть (видео)
Андрей Малахов уходит с Первого канала
Врачи в Баку спасают Аллу Пугачеву
Пугачева разрыдалась из-за Билана
Панин возмутил новой развратной выходкой
Лолита посмеялась над худобой Пугачевой
Культура

Где зарождалась Россия

Псков. Фото: wikipedia.org
Русская земля начиналась отсюда. Сегодня эти города – часть истории России, которой следует гордиться и которую нужно знать.
прочитано 364 раза

Старая Ладога сейчас – небольшой поселок в Ленинградской области. Мало кто помнит, что этот городок – первая столица Руси. Именно здесь сел княжить Рюрик. Считается, что город основан в 753 году. Говорят, что именно здесь похоронен Вещий Олег, пишет портал "Культура".

Старая Ладога. Фото: wikipedia.org

Великий Новгород славен великими же князьями. В разное время здесь правили Олег Вещий, Ярослав Мудрый, Александр Невский. Три столетия город был независимым центром собственной республики. Благодаря многочисленным археологическим находкам – взять хотя бы те же берестяные грамоты – удалось лучше понять культуру повседневности Древней Руси. Кстати, в Новгороде грамотность была всеобщей. 

Великий Новгород. Фото: wikipedia.org

Если верить Повести временных лет, младший брат Рюрика Синеус сел княжить в Белоозере, современном Белозерске Вологодской области. Жители города – в свое время бывшем даже центром княжества – принимали участие во многих важнейших событиях своего времени. Среди них походы Вещего Олега на Киев, киевских походах Андрея Боголюбского и других. 

Белозерск. Фото: wikipedia.org

В Изборске Псковской области сел княжить в древние времена младший брат Рюрика Трувор. Это произошло в 862 году. Городская крепость построена в XIV веке по указу изборского посадника Шелоги для защиты от ливонцев. 

Изборск. Фото: wikipedia.org

А вот Смоленск упоминается в Повести временных лет еще в событиях 862 года. Тогда во время южного похода варягов Аскольда и Дира он стал первым поселением, встретившимся им на пути. Город из-за своего географического положения всегда страдал от иноземных захватчиков: в XV веке, в основном от поляков. Досталось городу и от Наполеона. 

Смоленск. Фото: wikipedia.org

Муром существовал еще до того, как на Русь пришли варяги. Самый древний памятник Мурома – Спасо-Преображенский собор, основанный в 1096 году. Муром – родина былин. Здесь родился Илья Муромец, позже упокоившийся в Киево-Печерской Лавре. Еще тут похоронены святые Петр и Феврония.

Муром. Фото: wikipedia.org

862 год считается годом основания Ростова Великого. Город одно время был центром собственного княжества. Здесь правил Ярослав Мудрый, который позже в этих землях основал Ярославль. Город считается центром традиционного художественного ремесла финифть.

Ростов. Фото: wikipedia.org

Под 903 годом, когда князь Игорь познакомился с будущей княгиней Ольгой, упоминается славный город Псков. Город тоже был центром собственной независимой республики, но в 1510 году его присоединило к себе Великое княжество Московское. В соборном храме находящегося здесь Мирожского монастыря находятся лучше других сохранившиеся фрески домонгольского времени. Также в Пскове всегда было развито гончарное ремесло.

Псков. Фото: wikipedia.org

Углич основан в 937 году. В средних веках он был центром небольшого княжества, но его полностью сожгли татаро-монголы. Главным событием, связанным с Угличем, является загадочная смерть наследника русского престола царевича Дмитрия, младшего сына Ивана Грозного.

Углич. Фото: wikipedia.org

Брянск был одним из городов Черниговского княжества, но в XIII веке стал центром собственного, которое включало в себя Чернигов, Новгород-Северский и другие города, расположенные в том числе на территории современной Украины. Городу не везло, как и Смоленску: он становился жертвой вражеских военных походов. Говорят, именно тут жил Соловей-разбойник – главный противник Ильи Муромца. Отсюда же был родом и легендарный монах-богатырь Александр Пересвет.

Брянск. Фото: wikipedia.org

Автор: Алексей Минин31 июля 2017, 22:13

комментарии

Политика

Порошенко отдал Украину на разграбление бандитам
Ляшко обозвал американского посла на Украине животным
Рогозин унизил Румынию стихами с цитатой Путина
Чего Трамп ждет от России

Шоу-бизнес

Что стало с ногой Кудрявцевой
Зачем Малахову скандал с увольнением
Галкин слил "постельное" видео Пугачевой
Волочкову осудили за странный подарок больному отцу

Проишествия

Операция по увеличению пениса впервые убила пациента
Самый богатый блогер разбился в Подмосковье
Девушки устроили кровавое побоище на людях (видео)
В Испании пенсионера из России обокрали на 1,3 млн евро

Lifestyle

Нетребко шокирована враньем о своих богатствах
Секрет успеха книг о Гарри Поттере
"Взрывная блондинка" стала лидером российского кинопроката
Где зарождалась Россия
Шоу-бизнес

Лолита посмеялась над худобой Пугачевой

Милявская хочет остаться "последней толстой певицей на эстраде"
Шоу-бизнес

Басков рассказал о свадьбе с Лопыревой

Певец уверяет, что у них "все было"
Происшествия

Подробности смертельной аварии с российским актером

Алексей Гришин и его товарищ были пьяны
Шоу-бизнес

Внук Пугачевой хочет сбежать из России после свадьбы

Никита Пресняков поделился планами на будущее

Гороскоп

Любовный гороскоп на август
Бизнес-гороскоп на август 2017 года
Астрологический прогноз с 31 июля по 6 августа
Особенная связь с молодым любовником изменила Апину

Фоторепортажи

Кейт Миддлтон с "тарелкой" на голове покорила мир моды
Как выглядела Алеся Кафельникова до жуткой интоксикации
Похудевшая Нетребко побила Киркорова
Алла Пугачева насмешила комичным видом в Баку

Спорт

Роналду удивил суд нелепыми оправданиями
Футболист забил невероятный гол в свои ворота (видео)
Кличко продался за 6 тысяч долларов
Борьба Фелпса с белой акулой попала на видео

Регионы

В промзоне спасли увязших в гудроне щенков (видео)
Синоптики необычно пожаловались Путину на мизерные зарплаты
Санкт-Петербург залило кипятком (видео)
Бродившая неделю по тайге девочка найдена живой
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru