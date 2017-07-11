В центре Москвы открылась уникальная выставка

В Государственном историческом музее в Москве 11 июля начала работу уникальная мультимедийная выставка "Чудеса России", передает телеканал "360". В экспозицию включены 19 объектов, которые по итогам всенародного голосования были признаны самыми красивыми в стране.

Посетителей ждет виртуальный тур. "Чудеса России" будут открыты для посещения до 31 октября 2017 года.