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Культура

Дочь Пескова о критике фильма "Нелюбовь"

Елизавета Пескова. Фото: instagram.com/stpellegrino
Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова прокомментировала негативные отзывы о фильме Андрея Звягинцева "Нелюбовь". Елизавета Пескова призналась, что пока не смотрела картину, но обязательно наверстает упущенное.
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 "Я смотрела "Левиафан" и понимаю, что именно не понравилось многим в нашей стране. Правда глаза режет", – цитирует "Газета.RU" дочь пресс-секретаря Владимиру Путина. 

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Также Елизавета Пескова призналась, что ей очень нравится внимание журналистов. "Благодаря этому я могу делиться опытом, привлекать внимание к проблемам, в том числе, и к социальным! Родные против ничего не имеют. Высказывают свое мнение, дают советы, критикуют, иногда хвалят", – рассказала она.  

Напомним, с 1 июня в российский прокат вышла нашумевшая картина Андрея Звягинцева "Нелюбовь". В центре сюжета драмы – история обычной российской семьи. Муж и жена планируют развестись и начинают активно строить планы на новую жизнь. Вот только в эти планы никак не вписывается их 12-летний сын Алеша. Мальчик оказывается ненужным ни родителям, ни бабушке и его решают отдать в детдом.

Несмотря на то, что фильм являлся лауреатом Каннского кинофестиваля, у критиков и зрителей он вызвал крайне противоречивые отзывы. Так, некоторые эксперты посчитали, что через образ семьи Звягинцев пытается показать уродство своей страны, намеренно преувеличивая существующие в реальности проблемы. 

Автор: Рудольф Великолепный7 июня 2017, 16:19

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