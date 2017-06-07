Дочь Пескова о критике фильма "Нелюбовь"

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова прокомментировала негативные отзывы о фильме Андрея Звягинцева "Нелюбовь". Елизавета Пескова призналась, что пока не смотрела картину, но обязательно наверстает упущенное.

"Я смотрела "Левиафан" и понимаю, что именно не понравилось многим в нашей стране. Правда глаза режет", – цитирует "Газета.RU" дочь пресс-секретаря Владимиру Путина.

Также Елизавета Пескова призналась, что ей очень нравится внимание журналистов. "Благодаря этому я могу делиться опытом, привлекать внимание к проблемам, в том числе, и к социальным! Родные против ничего не имеют. Высказывают свое мнение, дают советы, критикуют, иногда хвалят", – рассказала она.



Напомним, с 1 июня в российский прокат вышла нашумевшая картина Андрея Звягинцева "Нелюбовь". В центре сюжета драмы – история обычной российской семьи. Муж и жена планируют развестись и начинают активно строить планы на новую жизнь. Вот только в эти планы никак не вписывается их 12-летний сын Алеша. Мальчик оказывается ненужным ни родителям, ни бабушке и его решают отдать в детдом.

Несмотря на то, что фильм являлся лауреатом Каннского кинофестиваля, у критиков и зрителей он вызвал крайне противоречивые отзывы. Так, некоторые эксперты посчитали, что через образ семьи Звягинцев пытается показать уродство своей страны, намеренно преувеличивая существующие в реальности проблемы.