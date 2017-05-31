Звягинцев привез "Нелюбовь" в Ельцин Центр

В рамках киноклуба Ельцин Центра режиссер Андрей Звягинцев представит свой новый фильм "Нелюбовь". На премьере также будут присутствовать исполнители главных ролей – Марьяна Спивак и Алексей Розин.

О новом творении российского режиссера сегодня говорят кинокритики всего мира. На 70-м международном Каннском кинофестивале во Франции Звягинцев получил приз жюри. Сразу после показа зал аплодировал создателю "Нелюбви" не менее 10 минут.

Показ фильма в Екатеринбурге состоится 6 июня в кино-конференц-зале Ельцин Центра в 22:30 по местному времени. Мероприятие пройдет в рамках небезысвестного Киноклуба Ельцин Центра под руководством киноведа и члена Российской академии кинематографических искусств Вячеслава Шмырова. В предварительной пресс-конференции с журналистами помимо Звягинцева, Спивак и Розина также примет участие исполнительный директор Ельцин Центра Александр Дроздов. Начало мероприятия в 12:00. Все желающие смогут посмотреть онлайн-трансляцию на сайте учреждения.

Как ранее писали Dni.Ru, на создание "Нелюбви" Звягинцева вдохновил фильм Ингмара Бергмана "Сцены из супружеской жизни". Режиссер несколько лет обдумывал сюжет фильма совместно со своим постоянным сценаристом Олегом Негиным.

Съемки картины начались в начале сентября 2016 года и должны были завершиться уже в ноябре, но в связи с резким похолоданием работа была остановлена – по сюжету действие происходит в теплое время года. В конце марта съемки были возобновлены и продолжались до 5 апреля. Вскоре стало известно, что "Нелюбовь" вошла в конкурсную программу 70-го международного Каннского кинофестиваля.

Эта социальная драма заставит зрителей задуматься о такой актуальной проблеме для современного общества, как непростой развод. Главные герои настолько увлечены выяснением отношений между собой, что напрочь забывают о существовании сына – Алеши.

Российская премьера "Нелюбви" состоится во всех кинотеатрах страны уже завтра, 1 июня. Судя по восторженным отзывам кинокритиков, ее не следует пропускать.