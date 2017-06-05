"Квартет И" раскрыл секрет нового фильма

"Квартет И" приступил к съемкам третьей части культовой комедии "О чем говорят мужчины". Исполнители главных ролей рассказали некоторые детали сюжета.

В новой части "О чем говорят мужчины. Продолжение" главные роли исполнят уже полюбившиеся зрителям актеры: Леонид Барац, Ростислав Хаит, Камиль Ларин и Александр Демидов. Один из участников "Квартета И" рассказал подробности.

"Наши герои на этот раз отправляются из Москвы в Питер. И в процессе поездки мы понимаем, что причина, по которой мы едем в Питер, не важна и не нужна", – цитирует Бараца "Газета.ru". Также в картине приняли участие Алексей Барабаш, Елена Подкаминская, Татьяна Догилева, Леонид Каневский. Съемки новой части проходят под руководством кинокомпании СТВ и киностудии "Стрела".

Первая часть культовой комедии о представителях сильного пола "О чем говорят мужчины" вышла в 2010 году. По сюжету четверо лучших друзей отправляются в Одессу, на концерт группы "Би-2" и по дороге беседуют о жизни и отношениях с женщинами.

Тонкий юмор, обилие метких фраз сделали картину необычайно популярной. Через год, в 2011-м, вышла вторая часть фильма – "О чем еще говорят мужчины".