Дикое побоище в подмосковном замке и побег за границу обернулись для некогда популярного музыканта полным крахом: отвернулись не только близкие, но и весь отечественный шоу-бизнес.

Жизнь Дениса Устименко-Вайнштейна, известного миллионам под псевдонимом Джиган, окончательно покатилась под откос. Артист официально объявил о полной заморозке выступлений как минимум до конца 2026 года. Никаких концертов, клубных сетов и прибыльных предновогодних корпоративов в его графике больше нет.

Сорвавшийся с катушек рэпер Джиган поставил крест на карьере своими собственными руками, превратившись из топового артиста в опасного изгоя, с которым боятся иметь дело даже давние партнеры. Финал красивой жизни наступил не внезапно, но сокрушительно. Точкой невозврата стала кровавая драма, разыгравшаяся минувшим летом в закрытом элитном поселке. Музыкант потерял контроль над собой, схватился за боевое огнестрельное оружие и открыл беспорядочную пальбу прямо по домашнему персоналу. В результате дикого приступа ярости один из охранников получил тяжелое ранение. На этом кошмар не закончился: невменяемый исполнитель около десяти часов силой удерживал перепуганных людей в заложниках.

Самым жутким обстоятельством этой бойни стало присутствие в особняке его несовершеннолетних детей. Малыши своими глазами наблюдали, как обезумевший отец крушит все вокруг и палит в людей. Скрутить дебошира смогли только подоспевшие друзья вместе с группой быстрого реагирования. Чтобы спасти артиста от немедленной отправки в СИЗО, его спешно упаковали и чартерным рейсом отправили в закрытый наркологический центр в Израиле.

Курс интенсивной терапии должен был завершиться еще в первых числах октября, однако музыкант до сих пор прячется за высокими больничными стенами. Артист панически боится возвращаться в Россию, прекрасно понимая: на родине его ждут не восторженные крики фанатов, а допросы в Следственном комитете и реальный уголовный срок за стрельбу и незаконное лишение свободы.

Пока рэпер отсиживается на чужбине, индустрия вынесла ему окончательный и беспощадный приговор. Если сначала менеджеры пытались прикрыть паузу необходимостью поправить пошатнувшееся здоровье, то теперь правда выплыла наружу. Крупнейшие концертные агентства страны объявили Джигану тотальный бойкот из-за катастрофических репутационных рисков. Ни один уважающий себя промоутер больше не рискует связываться с токсичным и непредсказуемым исполнителем, а богатые заказчики вычеркивают его имя из списков приватных вечеринок. Даже предложения выступить на местных корпоративах в Израиле рэпер с треском провалил, отказавшись от работы. По сути, артист остался у разбитого корыта: огромные долги растут, счета тают, а профессиональное будущее мертво.

Контрольный выстрел по репутации музыканта сделала его экс-супруга Оксана Самойлова. Устав терпеть регулярные срывы и подвергать опасности наследников, блогерша подала в суд жесткий иск с требованием ограничить оскандалившегося артиста в родительских правах. Звездная мать намерена лишить Джигана возможности свободно общаться с детьми: встречи будут разрешены только под ее личным присмотром и лишь при условии кристальной, подтвержденной наркологами трезвости.

Сам Денис продолжает неуклюже оправдываться из заграничной палаты, уверяя публику, будто кровавая бойня с ранением человека была всего лишь "съемками нового клипа". Однако в эти нелепые байки уже никто не верит: индустрия вычеркнула имя музыканта, оставив его наедине с тяжелейшей зависимостью, уголовным делом и полным профессиональным забвением.